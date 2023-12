Jorge Fossati: ¿qué día se confirmaría si será el nuevo DT de la Selección Peruana?

Universitario de Deportes arranca la semana en medio de una incertidumbre grande. Ya pasado el momento de los festejos por el título nacional, ahora el tema principal es la continuidad de Jorge Fossati, quien es la primera opción para suplir a Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana.

RPP pudo conocer el miércoles será la fecha límite para conocer si Jorge Fossati será el nuevo entrenador de la biclolor. El estratega uruguayo de 71 años está pendiente del finiquito de contrato de Reynoso, ya que se aproxima el inicio de la pretemporada de Universitario, que trabaja de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores del 2024.

"A más tardar esta semana, calcularía antes del miércoles se debe estar resolviendo la novela de la selección Juan Reynoso y Jorge Fossati. Si no es hoy, asumó que máximo el miércoles se debe estar cerrando todo el asunto para poder verse todo lo relacionado con Universitario de Deportes", señaló Jesús Arias este lunes en su bloque deportivo en RPP.

"Está claro que desde la Federación Peruana de Fútbol que el técnico elegido es Jorge Fossati. Lo que hace falta que Fossati avance con la selección es que se haga el finiquito de Juan Reynoso", agregó.

Caso Juan Reynoso

En la Federacón Peruana de Fútbol (FPF) esperan llegar a un acuerdo con Juan Reynoso, quien continúa presentándose en las instalaciones de la Videna.

Jesús Arias sobre Jorge Fossati en la Selección Peruana. | Fuente: RPP

Fossati enfocado en la 'U' por el momento...

"Por el momento enfocado en lo que es la temporada 2024 con Universitario. Veremos qué pasa en las próximas horas. No quiero ser reiterativo, no niego las cosas que son realidad, que hubo contactos. Está todo indefinido hasta que me llegue la constancia oficial que está todo definido con el técnico de la selección que está. Por otro lado, no voy a extender mucho esto", dijo Fossati a los medios uruguayos.



Selección Peruana Jesús Tanke Arias sobre el caso Juan Reynoso y Jorge Fossati

Grupos de la Copa América 2024

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, Ganador Canadá vs. Trinidad Tobago

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Grupo C: Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Ganador Costa Rica vs. Honduras.

