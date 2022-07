Gino Peruzzi aseguró que está listo para Sport Boys | Fuente: Alianza Lima

Pese a que no jugaba desde marzo, Gino Peruzzi debutó, oficialmente, con la camiseta de Alianza Lima y lo hizo como titular. Ante Atlético Grau en Piura, el lateral derecho jugó 89 minutos. No decepcionó, respondió a la expectativas, pero el futbolista considera que aún no está al cien por ciento.

"Estoy contento por el debut y, sobre todo, por el triunfo. Fue una cancha difícil y ante un equipo que te hace sufrir, pero por suerte se sacó adelante el resultado. Se hizo un gran partido ante Atlético Grau, fuimos superiores la mayor parte del juego. Demostramos mucha jerarquía para aguantar el resultado", dijo Gino Peruzzi en conversación con Fútbol como Cancha en RPP Noticias.

El lateral considera que todavía tiene que dar. "Me siento bien, pero no al 100%. El último partido que jugué los 90 minutos fue en marzo, todavía tengo mucho más para dar en tanto a lo físico, estoy trabajando en eso", añadió.

Gino Peruzzi recordó con bastate cariño a Ricardo Gareca, quien lo hizo debutar Vélez Sarsfield. "Siempre estoy agradecido con Ricardo Gareca porque fue el técnico que confió en mí para poder debutar", indicó.

No ha tenido la oportunidad de conversar con el 'Tigre' sobre el fútbol peruano. "Debuté con Ricardo Gareca, pero no he tenido la oportunidad de charlar con él antes de llegar a Alianza Lima, solo con Hernán Barcos", contó.





Peruzzi se refirió al supuesto desplante de Farfán a Hurtado

En los últimos días se especuló sobre el clima tenso que existía en los vestuarios de Alianza Lima por diferencias entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado. Esto fue descartado por Gino Peruzzi.

"Estamos todos en el mismo barco y todos tenemos claro que debemos estar unidos para conseguir grandes cosas. No he visto nada raro, no sé de dónde sacaron eso", indicó.

Hernán Barcos le dio la bienvenida a Hurtado y Peruzzi

Anoche, Hernán Barcos invitó a su casa a Paolo Hurtado y Gino Peruzzi para darle la bienvenida al cuadro blanquiazul.

"Bienvenido a este par de crack, al más grande del Perú", publicó el delantero en su cuenta de Instagram.