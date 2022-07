Alex Valera juega su segunda temporada en Universitario. | Fuente: @Universitario

Alex Valera es el goleador de Universitario en lo que va de la Liga 1 Betsson 2022. Y es que el delantero crema tiene 11 goles en la liga peruana de primera división.

Por ejemplo, el último domingo le anotó un golazo a Cantolao en la igualdad 1-1 de Universitario de Deportes. Claudio Yacob, volante argentino y nuevo compañero de Alex Valera en la tienda, conversó con Fútbol como cancha de RPP Noticias y no se guardó elogios para el atacante nacional.

"Me parece un jugador europeo por sus características por aguantar, por ir siempre al espacio, pero lo importante es rendir como equipo", sostuvo en relación a Valera.

Yacob ya se entrena con Alex Valera en Universitario

¡𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗬𝗮𝗰𝗼𝗯 𝗺á𝘀 𝗰𝗿𝗲𝗺𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝘂𝗻𝗰𝗮! 🇦🇷 💪



Nuestro volante completó su primer día de trabajo.#YDaleU pic.twitter.com/j6JyKhGTI3 — Universitario (@Universitario) July 12, 2022

Asimismo, habló de qué es lo que le puede aportar al conjunto que dirige el director técnico Carlos Compagnucci. El mediocampista quiere coger ritmo para estar disponible.

"Lo mío es darle equilibrio al equipo y que no sufra contras. Acabo de arrancar con el entrenamiento. Remos viendo y yo creo que me tomará un par de días poder ponerme a punto. Iremos viendo en estos días si estoy apto o no para el fin de semana", dijo.

Hay que tener en cuenta que el debut del nuevo volante de Universitario se daría este sábado 16 de julio. En el Estadio Monumental, los cremas chocarán ante la San Martín por la segunda jornada del Torneo Clausura.

En otro momento, dio cuenta sobre jugar el Clásico ante Alianza Lima, el mismo que se dará en la décima fecha en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Universitario, con Claudio Yacob, piensa en grande

"Es una motivación. Supe que no se pudo ganar el último. Cuando llegue el momento espero estar a disposición y darle una alegría a todos", dijo Claudio Yacob.

Por otra parte, otro de los que debutaría el fin de semana en la 'U' es Jordan Guivin, quien llegó procedente del Celaya mexicano.

