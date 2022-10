Leandro Sosa tomó el segundo rebote y marcó el descuento ante Grau. | Fuente: Gol Perú

Sporting Cristal no pudo ante Atlético Grau y cayó 2-1 en el Alberto Gallardo, en la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022. El equipo de Roberto Mosquera no solo dejó escapar puntos, sino que puso fin a la racha de 25 partidos invicto y ya no depende de sí mismo.

El único gol rimense del encuentro lo hizo Leandro Sosa, a los 83 minutos del encuentro, y llegó tras aprovechar un segundo rebote, luego de dos atajadones de Raúl Fernández a Joffre Escobar, encargado de ejecutar el penal cobrado.

Poco antes, Joel Alarcón tomó una decisión polémica tras sancionar una supuesta falta de Daniel Franco a Horacio Calcaterra en el área. El argentino se barrió y, aunque según las imágenes parece impactar primero en la pelota, el juez principal consideró que cometió infracción al capitán celeste.

Joffre Escobar se paró frente a Raúl Fernández. El remate, al palo derecho del portero, salió con poca potencia y 'Superman' adivinó. El rebote le quedó nuevamente al delantero, quien le pegó con la parte interna. Una vez más, el arquero de Atlético Grau se lució atajand. Si embargo, volvió a dejar rebote y, esta vez, Leandro Sosa sí lo aprovechó.

Cristal perdió el invicto

Finalmente, los dirigidos por Roberto Mosquera cayeron por 1-2 ante Atlético Grau por la jornada 17 del Torneo Clausura con goles de Joel López Pissono, Ray Sandoval y el descuento de Leandro Sosa en un partido que los complicó en esta segunda parte del campeonato, pues podrían perder el liderazgo, en caso Alianza Lima venza a Binacional.

En el primer tiempo, Atlético Grau abrió la cuenta en el minuto 16 del encuentro con un tanto de Joel López Pissino. Ya en la segunda parte, el conjunto piurano aumentó la ventaja con un tanto de Ray Sandoval en el minuto 49 del encuentro. En el minuto 64, Grau sufrió la expulsión de Luis Enrique Álvarez. Sporting Cristal descontó luego de que se cobrara un penal a su favor en el minuto 83. El encargado de ejecutar desde los doce pasos fue Joffré Escobar y, tras una doble atajada de Raúl Fernández en su portería, la pelota le quedó de rebote a Leandro Sosa, quien pudo definir en el minuto 83.

De momento, Sporting Cristal suma 35 puntos, Atlético Grau llegó a 34 unidades y Alianza Lima suma 33. Los blanquiazules se medirán esta noche ante Binacional y, de ganar, dormirían punteros en el Torneo Clausura a falta de dos fechas.