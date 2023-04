Asimismo, Salas se pronunció sobre los rumores que surgieron días atrás de su supuesta salida del comando técnico de Alianza Lima. "Cuando me lo comentaron me sorprendió, no me preocupó. Tratamos de hacer con el equipo y todo el plantel una burbuja y solamente enfocarnos en trabajar, jugar, competir, en dar resultados y en no preocuparnos en esos temas", manifestó.