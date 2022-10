Por otro lado, Guillermo Salas expresó su deseo de continuar como entrenador de Alianza Lima en el 2023. No obstante, deslizó la posibilidad de ir a otro club de no ser considerado por la institución blanquiazul. "Me gustaría afianzarme como entrenador en otro equipo si no me dan la oportunidad en el club. Sería una decisión fuerte porque Alianza Lima es mi segundo hogar, pero la carrera es más importante", expresó.