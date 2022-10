Guillermo Salas se quedará como DT de Alianza Lima hasta finalizar el Clausura | Fuente: Liga 1

Guillermo Salas, entrenador de Alianza Lima, se refirió a su presente al mando del equipo íntimo que actualmente se ubica en segundo lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura en la previa del encuentro ante Binacional por la jornada 17 en el estadio Alejandro Villanueva.

"Me siento muy a gusto de estar en la familia aliancista. Ni soñando lo había visibilizado así. El grupo entendió muy rápido nuestra idea, el plantel se enfocó de lleno y estos son los resultados", sostuvo Salas en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, Salas agregó: "odos son importantes, desde el chico menor hasta el que tenga más experiencia. Quiero tener a todos compitiendo, que ellos mismos no sepan quién va a jugar el fin de semana. Eso los tiene a todos activos día a día".

Sobre su posible continuidad al mando del club íntimo, Salas sostuvo: "¿Quién no quisiera quedarse en Alianza Lima? Pero para quedarnos hay que hacer méritos. No pienso en si voy a continuar o no, pienso en partido a partido y no en el futuro. Vamos viendo lo que venga y cómo terminemos el año".

En la misma línea, agregó: "Me gustaría afianzar mi carrera como entrenador si no me dan la oportunidad en Alianza Lima. El fútbol exige más y más. Sería una decisión difícil porque Alianza Lima es mi segundo hogar, pero la carrera también es importante".

Juan Reynoso y su posible visita a Matute:

Por otro lado, 'Chicho' Salas fue consultado sobre la posibilidad de que Juan Reynoso visite los entrenamientos de Alianza Lima: "¿Cómo no recibiría a Juan Reynoso en un entrenamiento? Tiene las puertas abiertas de todos los equipos, es el técnico de la Selección Peruana. Cuando él quiera ir a los entrenamientos, nosotros encantados".