Guillermo Sanguinetti, técnico de Sport Boys, conversó con RPP Noticias y se refirió a la decisión del club de jugar de local en el estadio Monumental ante Universitario de Deportes. "Primero que nada, a nosotros no nos pone contentos no ser local donde tenemos que ser, que es en el Callao. En todo este tiempo hemos tenido ese inconveniente, no es la primera vez que vamos a jugar de local en un estadio que es del rival", expresó Sanguinetti en el programa Fútbol como Cancha.