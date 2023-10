Barcos tras su doblete en Juliaca: "Con 39 años decían que estoy viejo, ahí está: dos goles"

Alianza Lima logró un gran triunfo al vencer 2-1 al Binacional en la ciudad de Juliaca, el mismo que se dio con un doblete de su mejor jugador, Hernán Barcos.

Precisamente, el atacante argentino Hernán Barcos, tras el duelo frente al 'Bi' en condición de visitante, habló brevemente sobre lo que fue su desempeño individual y también el de sus compañeros de Alianza Lima para lograr el triunfo, que los mantiene en carrera en el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, a dos fechas del final.

"Muy emocionado por todo lo que hicimos, lo que vivimos. Ante todo muchos estragos para llegar acá. Por ahí mucha gente no creía que íbamos a ganar. Con 39 años que no juega en altura, que está viejo, que no le da para jugar en la altura. Ahí está, 90 minutos y dos goles. Eso es compromiso y entrega. Las ganas que uno le pone a esta camiseta así como todo el grupo", le dijo Barcos a Liga 1 Max.

Luego, se le consultó sobre las chances que tiene su conjunto para obtener la segunda parte de la temporada de la liga peruana de primera división.

"No nos den por muertos. Vamos a pelear hasta el final. Binacional fue un rival difícil y con un clima complicado. No bajemos los brazos nunca", indicó.

Por último, Hernán Barcos agregó que llegar a la final directa -hecho que alcanzaron con la victoria en Juliaca- era "el primer objetivo. Ahora queremos ganar el Clausura que es la otra meta".

Con este resultado, Alianza Lima se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura al tener 33 puntos en el cuarto lugar, a solo dos unidades del líder Universitario de Deportes. Ya aseguró la final de la manera directa, en caso se llegue a dicha instancia.

En la próxima jornada, el vigente bicampeón del fútbol peruano -tras la para por Eliminatorias Sudamericanas- recibe a ADT en el Alejandro Villanueva. El partido ante los tarmeños promete porque estos últimos pelean por llegar a la Copa Sudamericana.

