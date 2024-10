Alianza Lima sin su goleador: ¿qué se sabe de la lesión de Hernán Barcos y cuándo volvería a jugar?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hernán Barcos es el goleador de Alianza Lima en la temporada 2024. Llegando a los 40 años, el ‘Pirata’ ha demostrado su vigencia futbolística a lo largo del curso, con lo que se hizo de la titularidad con Alejandro Restrepo y posteriormente con Mariano Soso.

Ante UTC en Cajabamba, Barcos volvió al once de Alianza Lima, a pesar de las opciones en ofensiva con Paolo Guerrero y Pablo Sabbag. Sin embargo, el argentino tuvo que dejar el cotejo sobre la media hora de juego por una molestia física.

El ‘9’, que evidenció gestos de dolor, se sometió este lunes a una resonancia magnética para conocer el estado de su caso. Lo concreto es que no estará disponible para el partido del partes contra Sport Huancayo en Matute.

La lesión de Hernán Barcos

RPP pudo conocer que, tras los exámenes por los que pasó Hernán Barcos, presentaría un desgarro. Aunque todavía no se conoce la magnitud, el argentino no solo no llegará al siguiente partido, sino que también quedará fuera -como mínimo- hasta la última jornada del Clausura.

La fecha final del Clausura todavía no se ha programado, aunque está estipulada a jugarse en la última semana de octubre. Vale señalar que si los íntimos ganan el actual certamen, accederán a los play offs, que puede presentarse desde semifinales o final directa.

“Me gustaría agradecer a todos por los mensajes y los buenos deseos. Es un momento de tristeza por la lesión, pero acá estoy firme y fuerte para apoyar desde donde me toque como siempre. ¡Con Alianza siempre!”, publicó Barcos a través de sus redes sociales.

La delantera aliancista, sin Barcos, tendrá como posibilidades a Paolo Guerrero (le dio el triunfo contra UTC), Pablo Sabbag y Matías Succar, quien arrancó en la última fecha.

Lo que le falta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024

Fecha 15: Alianza Lima vs. Sport Huancayo , martes 22 de octubre (9:00 p.m.)

, martes 22 de octubre (9:00 p.m.) Fecha 16: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima, sábado 26 de octubre (6:00 p.m.)

Lima, sábado 26 de octubre (6:00 p.m.) Fecha 17: Alianza Lima vs. Cusco FC, sin día ni hora definida

El cuadro de Mariano Soso recibirá a Sport Huancayo el martes 22 de este mes de octubre en el Alejandro Villanueva. El cotejo ante el 'Rojo Matador' está pactado a jugarse a las 8:15 p.m. y promete tener un Matute repleto de hinchas blanquiazules. No hay margen de error.

Posteriormente, Alianza Lima tendrá que ir a la altura del Cusco, todo para medirse a Deportivo Garcilaso el sábado 26 de octubre a las 6:00 p.m. El 'Garci', por ejemplo, pelea por no descender.

En tanto, en la última fecha del Clausura -la cual no tiene día y horario confirmado- la escuadra íntima recibirá a su par de Cusco FC en la ciudad de Lima.