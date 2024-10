Alianza Lima denunció falta de garantías previo al Clásico del Torneo de Reservas [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, Universitario pasó a la gran final del Torneo de Reservas 2024 al vencer 2-0 a Alianza Lima en Campo Mar U. No obstante, en la previa hubo un retraso cercano a los 40 minutos.

Sucede que desde Alianza Lima denunciaron que no estaban dadas las garantías (seguridad) para que el partido ante Universitario de Deportes se lleve a cabo en el recinto en mención. Bruno Marioni, director de Fútbol del cuadro blanquiazul, fue el que elevó su voz de protesta.

"Tenemos que hacer las cosas como corresponden. Hagamos el acta que no están las condiciones dadas y lo que digo la Policía. Lo firmamos y nos responsabilizamos todos", fue lo que sostuvo el directivo de Alianza al delegado Javier Arce Villena.

Alianza Lima y la controversia en el Clásico de Reservas

Bruno Marioni fue la voz en el reclamo de Alianza Lima. | Fuente: Difusión

"Yo no quiero que cambiemos ninguna responsabilidad", añadió. No todo quedó allí porque un miembro íntimo agregó que "con seguridad, no esta vergüenza. Con seguridad. Sean serios".

Es más, en la 'U' tuvieron respuesta con José 'El Puma' Carranza'. "Nosotros jugamos en Matute. Juguemos donde quieras", acotó el ídolo merengue.

Luego, miembros de la Policía Nacional dieron cuenta que las condiciones estaban dadas para que el cotejo de Universitario y Alianza Lima se desarrolle, por lo que el mismo empezó y finalizó con triunfo crema.

En lo que tiene que ver con el desarrollo del encuentro, tan solo a los 3 minutos de juego Alex Pullchz se encargó de marcar el primer gol para la 'U' con un buen remate de derecha. Luego, en el complemento, apareció Yamil Mejía para estirar la ventaja.

De esta manera, la filial de la 'U' es que es dirigida por Jorge 'Coco' Araujo se llevó el global de la eliminatoria con un 4-1 (ganó la ida 2-1) y con ello se metió en la gran final del Torneo de Reservas. Jugará ante Melgar el viernes 25 de octubre en Villa El Salvador.

