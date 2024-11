El delantero blanquiazul lamentó la derrota ante Cusco FC que les impidió conseguir el título del Torneo Clausura, pero pidió a los hinchas que sigan confiando en el equipo el próximo año.

Hernán Barcos: "Se hizo todo para ganar el partido y no se nos dio"

Hernán Barcos, atacante de Alianza Lima, reconoció este domingo que pese a todos los esfuerzos de sus compañeros, no pudieron conseguir el triunfo de local ante Cusco FC en la última fecha del Torneo Clausura. El delantero señaló que el resultado "no era lo que esperabamos".

"Se hizo todo para ganar el partido y no se nos dio. Estamos muy tristes porque no era lo que esperabamos ni nosotros ni la gente. Nos duele mucho", afirmó en declaraciones a los medios de comunicación a su salida de Matute.

Barcos pidió a la hinchada blanquiazul que siga confiando en el equipo aunque no se pudo conseguir el objetivo. En ese sentido, indicó que ellos deben apoyar al grupo.

"Al hincha le digo que siga creyendo en Alianza, no sabemos quién llega o se va, pero el hincha de Alianza tiene siempre que valorar al grupo que le toque. Si uno se pone a ver para atrás se podría haber mejorado, pero hoy no podemos hacer nada. Hay que mirar adelante y ver en qué erramos para no volver a equivocarnos", expresó.

Cusco FC sorprendió a todos y venció por 2-1 a Alianza Lima con goles de Luis Collito y Luis Ramos. Para los íntimos descontó Catriel Cabellos, pero no les alcanzó.

Una lesión lo sacó de la temporada

El delantero argentino Hernán Barcos sufrió hace unas semanas un desgarro muscular y no jugó las últimas jornadas del Torneo Clausura con Alianza Lima.

La lesión del atacante se dio durante el encuentro ante UTC en Cajamarca, cuando en una jugada dividida dio un pase con dificultad y tuvo que salir del campo.