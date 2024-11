Sebastián Britos: "Universitario es el club más grande en el que he jugado, me quiero quedar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes se consagró Bicampeón del futbol peruano tras empatar este domingo 0 a 0 con Chankas F. C. El equipo merengue logró el Título Nacional en el año de su centenario tras conseguir el campeonato Clausura ubicándose en el primer lugar con 37 puntos.

Ante esto, el arquero Sebastián Britos expresó su entusiasmo de mantenerse en el club peruano al que el considera, según sus palabras, el “más grande”, desde su llegada a Perú este 2024.

“Universitario es el club más grande en el que he jugado y que me ha abierto las puertas en Perú. (Este campeonato) no me lo esperaba. Me han tratado muy bien. Hoy en día, se han ganado un lugar importante en mi corazón”, comenzó diciendo el uruguayo de 33 años.

Ante la consulta de su intención de quedarse para el 2025, Britos respondió: “Por supuesto, que me quiero quedar. Como no querer quedarme. Espero devolverles todo lo que me han dado a mi adentro de la cancha y por mucho tiempo”.

Sebastián Britos es un arquero uruguayo de 33 años que llegó a Universitario de Deportes este 2024.

Sebastián Britos dedica título a ‘Zapatito’, fallecido utilero de Universitario

En otro momento, Sebastián Britos recalcó que el nuevo título conseguido por Universitario de Deportes irá dedicado para César Vega, el popular ‘Zapatito’, utilero del club merengue quien falleció la madrugada del último lunes en un trágico accidente en la Villa El Salvador.

“Esto (el Título Nacional) en parte es por él (Cesar Vega). Particularmente, quiero también dedicárselo a mi familia y a mis hijos que está en Uruguay, a mi mamá, a mis hermanos. A toda la gente que siempre ha estado ahí. Lamentamos su pérdida”, expresó el jugador crema.

Seguidamente, el guardameta extranjero se mostró emocionado y mencionó que “irá digiriendo” este nuevo logo conseguido en su carrera.

“Lo estoy digiriendo porque había que terminarlo hoy. Eso hace que yo no haya bajado la guardia. Con el correr de las horas, si seguramente estaré más tranquilo, lo disfruto mucho más. Quiero disfrutarlo con mis compañeros que ahí está todo el condimento. Vamos a disfrutarlo con el grupo que estuvimos todo el año compartiendo”, sostuvo.

