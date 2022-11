'El pirata' con el título de campeón en la mano y con su hijo en hombros | Fuente: Twitter Liga 1

No anotó en las finales, pero sí lo hizo 18 veces durante el año. Hernán Barcos se consagró como el goleador de Alianza Lima, el blanquiazul más influyente (18 goles + 5 asistencias) detrás de Pablo Lavandeira, el segundo máximo artillero de toda la Liga 1, después de Luis Benites (Sport Huancayo, 19) y también el segundo más influyente del torneo.

Gracias a esos números, 'el pirata' fue premiado como el mejor jugador de la Liga 1 por segundo año consecutivo, casi duplicando su cuota goleadora (10 tantos en 2021), y recibió -de parte de la organización- el anillo de oro como reconocimiento a su gran campaña liderando a los 'íntimos' a su octavo bicampeonato de su historia.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo





El 'bajón' futbolístico de Alianza Lima





Alianza Lima comenzó de gran forma el torneo Clausura y fue el líder del mismo desde la segunda fecha hasta la quinta, luego tuvo que descansar como le correspondía y, adicionalmente, no pudo disputar su partido contra Melgar, por la participación de los arequipeños en la Copa Sudamericana. Al regreso de su descanso forzado, el equipo victoriano no pudo retomar su buen momento y sufrió duras derrotas como la del clásico (Universitario 2-0 Alianza) que, una jornada después, costó la salida del técnico y la casi "renuncia" a la lucha del campeonato.

"Lo que Alianza ha hecho no solo en mi vida, sino en la de mi familia, la de este grupo, el compromiso, la entrega. Cuando nos dieron por muertos, nosotros dijimos 'tenemos que salir adelante. Que nos den por muertos -mejor- como el año pasado'. Una alegría inmensa, (quiero) dedicárselo a toda nuestra familia, a toda nuestra gente que nos acompaño todo el año y a los 12 millones que están acompañándonos", declaró el delantero post partido a Gol Perú.

Hernán Barcos celebrando su gol con su clásico festejo: el pirata. | Fuente: Twitter Liga 1

Hernán Barcos: "Me puse una inyección para jugar"





En la última fecha del Clausura, ante ADT de Tarma en Matute, 'el pirata' marcó el primer gol de los 'intimos', pero fue tempranamente cambiado, a los 41 del primer tiempo, por un dolor en la zona lumbar. Después de confirmar el triunfo por dos goles a cero, el club confirmó la lesión del argentino y su presencia en la final quedaba en duda.

"Tuve el problema en la espalda, estuve poniéndome cosas para llegar (a la final), no estuve al 100%, pero pudimos estar para ayudar al grupo en lo que se pudo. Me puse una inyección para llegar y -gracias a Dios- llegué. Nadie cree, los únicos que creen somos sólo nosotros y nuestra gente, por eso digo que es para ellos (este título)", añadió el ex Cruzeiro y LDU.