Hernán Barcos se refirió a Christian Cueva | Fuente: RPP Noticias

Christian Cueva tiene las puertas abiertas de Alianza Lima. No solo la administración del cuadro blanquiazul espera que 'Aladino' resuelva lo más pronto posible sus problemas contractuales, sino también sus posibles compañeros confían que se concrete su llegada a Matute.

Tal es el caso de Hernán Barcos, quien se refirió a la posible llegada de Christian Cueva a Alianza Lima.

"¿Falta Cueva? No sé si llegará o no, pero ojalá pueda venir. Obviamente todo jugador bueno nos va a ayudar", comentó el 'Pirata' al término de la 'Tarde Blanquiazul'

"No he conversado con él. No sabemos cómo está su situación. El deseo de él es venir. Ojalá pueda destrabar su problema y pueda llegar a Alianza", añadió.

La directiva de Alianza Lima se pronunció sobre Christian Cueva

El gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, se pronunció sobre la posible llegada de 'Aladino', quien tendría que desligarse completamente del Al Fateh y esperar la resolución del TAS en el caso que tiene con Santos.

"Es difícil que se cierre un plantel antes del mercado de pases. Si tuviera que arriesgarme, el tema está cerrado con una excepción. Christian tiene algunos temas contractuales que resolver para posteriormente negociar con él", comentó Bellina en Latina.

Luego, agregó: "Hoy por hoy está vinculado con un club. Está en un proceso de resolver el contrato y después está el juicio con el Santos. Nosotros esperando cómo se dan las situaciones. Y si se puede, ojalá".