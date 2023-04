Hernán Barcos se pronuncia sobre partido entre Sport Boys vs. Universitario en el Monumental: "Acá pasan cosas que no suceden en otro lado" | Fuente: @ClubALoficial | Fotógrafo: @ClubALoficial

Sport Boys confirmó este martes que el encuentro como local ante Universitario de Deportes, por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson, se disputará el sábado 29 de abril en el Estadio Monumental U. Esta decisión ha generado diversos comentarios. El primero en pronunciarse fue Tito Ordoñez, delegado de Alianza Lima. En conversación con Fútbol como cancha de RPP, aseguró que el partido es "antirreglamentario" y que el equipo rosado debió elegir otro estadio alternativo.

"Eso es algo antirreglamentario. El artículo indica claramente que la condición de local es irrenunciable. Tendría que ir a sus dos estadios alternos. Se agrega si ambas partes se ponen de acuerdo y la liga autoriza, el partido puede darse", aseguró Ordoñez.

"En este caso ambas partes pueden ponerse de acuerdo, pero la liga no puede autorizar una situación así. Es antirreglamentario porque el Artículo 105 del Reglamento que tiene que existir imparcialidad y equilibrio de disputas", complementó.

🔴 #EnVivo | Héctor Ordóñez: "Que Sport Boys sea local ante Universitario en el estadio Monumental es absolutamente antirreglamentario"



📻 Escúchanos por 89.7 FM y 730 AM

📲 https://t.co/a3PSKlsR7X pic.twitter.com/j6hqIsgQxJ — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) April 25, 2023

Hernán Barcos también se pronunció

Luego de las declaraciones de Tito Ordoñez, Hernán Barcos también se pronunció. El delantero del cuadro íntimo afirmó que nunca había visto una situación parecida (sobre el partido Sport Boys vs. Universitario en el Monumental), pero que solo depende de Alianza Lima para alcanzar el objetivo trazado.

“No lo había visto nunca eso, pero acá pasan cosas que no suceden en ningún lado. Que les vaya bien, nosotros tratamos de pensar en nosotros, no miramos para atrás, solo en nuestro objetivo, en lo que tenemos que hacer nosotros porque dependemos exclusivamente de nosotros. Si hacemos bien las cosas nos va a ir bien”, afirmó el atacante en una entrevista para Ovación.

Además, no descartó nacionalizarse para apoyar al equipo en un futuro. "Es una buena opción (nacionalizarse) para ayudar al club a sacar una plaza. Si Dios quiere, me puedo quedar más tiempo y el nacionalizarme ayudaría a Alianza. No tengo ningún problema y sería un orgullo poder ser un peruano más", finalizó.





NUESTROS PODCASTS

¿Hay diferencia del envejecimiento entre hombres y mujeres?¿Cómo envejecen los órganos?

El envejecimiento es un proceso fisiológico natural irreversible cuyas causas son aún un misterio. Los cambios que se producen en cada órgano de una persona o en los distintos individuos no son iguales. Dos investigaciones confirman estas circunstancias, importantes para establecer estrategias de intervención y ante una realidad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectará a mediados de siglo a un 21% de la población mundial, que será mayor de 60 años. Los trabajos, uno danés y otro español, señalan que los signos de la edad comienzan antes en las mujeres, pero evolucionan más lentamente que en los hombres, y que no todos los órganos de un mismo individuo envejecen igual.