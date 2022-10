Hernán Barcos llegó a Alianza Lima en 2021 | Fuente: Alianza Lima

Hernán Barcos es uno de los jugadores claves en Alianza Lima, pero su contrato vence al término de la Liga1 Betsson. El 'Pirata' reiteró su interés de permanecer en el club la próxima temporada, aunque la última palabra la tiene la administración del club íntimo.

"Estoy muy tranquilo, estoy esperando terminar el campeonato, enfocado en lo que nos queda. Después se verá, no depende de mí, mis ganas ya la saben todos, lo que yo pienso. Con respecto a las opciones no sé, no estoy al tanto pero esto es así, esperemos terminar el año enfocados en lo que es Alianza Lima y esperemos poder continuar, sino se verán alternativas", señaló Hernán Barcos, quien reaparecerá este martes en el duelo ante César Vallejo.

Alianza Lima, actualmente, está en el segundo lugar del Clausura, pero sigue en la pelea. Los íntimos tienen un punto menos que el líder Sporting Cristal (28).

"Con Alianza siempre tienes la responsabilidad de pelear, de conseguir cosas importantes en el año. Estamos bien, tuvimos algunos tropiezos pero estamos en camino y todavía tenemos alternativa", añadió.

El grupo está unido en Alianza Lima

Además manifestó: "El grupo está unido, convencido y está fuerte, eso nos da tranquilidad que cada partido que enfrentemos el grupo va a estar al 100 por ciento".

Del rival de turno, Hernán Barcos señaló: "Es un equipo muy bueno, tiene buenas características y buenos jugadores, hay que respetarlo pero nosotros pensamos en Alianza Lima".





Los partidos que le faltan a Alianza Lima

Fecha 14: UCV (V)

Día: Martes 04/10

Hora: 8:00 pm.

Estadio: Mansiche

Fecha 15: Deportivo Municipal (L)

Día: Sábado 08/10

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Alejandro Villanueva



Fecha 16: Cienciano (V)

Día: Domingo 16/10

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Fecha 17: Binacional (L)

Día: Miércoles 19/10

Hora: 7:30 pm.

Estadio: Alejandro Villanueva

Fecha 18: Ayacucho FC (V)

Día: Sábado 22/10

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Fecha 19: ADT (L)

Programación por definir

.