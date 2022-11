Hernán Novick se va de Universitario sin títulos. | Fuente: @Universitario

La historia de Hernán Novick en Universitario terminó. Este jueves, los cremas anunciaron la salida del volante uruguayo del primer equipo tras dos temporadas.

Por acuerdo entre ambas partes es que Hernán Novick sale de la 'U'. Posterior al anuncio de Universitario de Deportes, el mediocampista charrúa habló con PBO Campeonísimo y en la conversación fue consultado sobre por qué es que se da su marcha de la tienda merengue en la Liga 1 Betsson.

"Primero me habló Carlos Compagnucci. Me hizo saber cual era su intención y que no quería contar conmigo. Luego hablé con Manuel Barreto (director deportivo). Yo quería seguir, respetar mi contrato. Viví cosas muy lindas, cosas que no voy a olvidar. La idea de ellos era seguir la línea del técnico. Toca aceptar. Se entiende y quizás sea lo mejor para el club. Ojalá que el año que viene Universitario sea campeón", sostuvo Novick.

Hernán Novick y sus palabras a Universitario

Hernán Novick tiene pasado en la tienda de Peñarol. | Fuente: @Universitario

Asimismo, dio cuenta que no se dieron inconvenientes en lo que se respecta a su adiós del elenco de Odriozola.

"Nunca hubo ningún inconveniente con la dirigencia. Son gustos del entrenador, es algo normal. Me dijo que no era el jugador de sus características. Me lo comentó al final del campeonato, pero uno se va dando cuenta en las semanas previas", indicó el popular 'Mago'.

Por último, respondió sobre si es que han comunicado desde otro club de la Liga 1 para un posible fichaje, ahora que ya no pertenece a Universitario.

"No tengo ninguna otra oferta por el momento. Creo que recién que rescindo empezaré a ver si tengo algo. Falta mucho para que empiece el torneo y que sea lo mejor para mí", manifestó el uruguayo Hernán Novick.

El paso de Novick en Universitario

En la temporada de la Liga 1 que terminó hace una semana con Alianza Lima campeón, el popular 'Mago' jugó 732 minutos de la mano de los entrenadores Gregorio Pérez, Álvaro Gutiérrez, Jorge Araujo y Carlos Compagnucci. Solo anotó en tres oportunidades.

Además, en sus dos participaciones en la Copa Libertadores con Universitario, jugó 248 minutos en los terrenos de juego.

