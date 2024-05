Jean Ferrari arremetió tras derrota de Universitario con ADT: "Hay arbitrajes que inclinan la cancha"

Universitario de Deportes perdió el invicto de 24 partidos sin perder en la Liga 1. El equipo merengue cayó este viernes por 2 a 0 contra Asociación Deportiva Tarma (ADT), equipo que se llevó la victoria con los goles de Joao Rojas y Janio Pósito.

Ante este resultado, Jean Ferrari, administrador de Universitario, mostró su fastidio por el arbitraje de Edwin Ordoñez calificando de “lamentable” su accionar durante el encuentro.

“Estoy muy fastidiado. El arbitraje fue lamentable. Tengo 20 años como futbolista profesional y sé cuándo un árbitro inclina la cancha. Esta no la voy a comprar. Faltan tres fechas. Qué casualidad lo del arbitraje. Para los que no entienden y no saben, así pasa. Hay arbitrajes que inclinan la cancha y que manejan partidos. Esto no es casualidad”, señaló a la prensa.

Jean Ferrari es el actual administrador de Universitario de Deportes.Fuente: Instagram (universitario1924)

Jean Ferrari mandará carta a la FPF por actuación de Edwin Ordoñez

En otro momento, Jean Ferrari afirmó que mandaran una carta a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dando sus descargos por la actuación del árbitro.

“Vamos a mandar una carta de todas maneras. Estamos furiosos porque el arbitraje no puede darse de esta manera. Nosotros acá hemos venido a hacer un partido correcto, un partido de igual a igual”, enfatizó el directivo merengue.

El también exjugador y campeón con Universitario de Deportes en 1998 aseguró que el árbitro Ordoñez comenzó a “limitar” a los jugadores del conjunto crema.

“Expulsan a nuestro entrenador. Las tarjetas amarillas te condicionan. No dejan hacer jugadas que eran a favor nuestro. La cancha te la inclinan. No es casualidad. Había dos pelotas en la cancha en el primer gol. Nadie la ve. Nunca hubo una jugado donde fueran al VAR. Ni una sola. Qué casualidad. Las casualidades en el fútbol no existen”, añadió.

Jean Ferrari mostró su molestia con el arbitraje de Edwin Ordoñez. | Fuente: Instagram (universitario1924)

Jean Ferrari: “Tenemos que enfocaros en el partido con Junior”

Jean Ferrari insistió con presentar una carta quejándose por la actuación de Edwin Ordoñez, afirmando que otros equipos también se quejaron.

“Hay tanto llorón de otros equipos que salen, hablan, dicen. Bueno, y nosotros qué, estamos acá parados, esperando y mirando. Nosotros estamos jugando el campeonato y también la Copa Libertadores porque queremos pasar de fase. Tenemos que dar pelea. La vamos a dar”, declaró.

Finalmente, el representante merengue consideró que el equipo de la U debe olvidar esta derrota contra ADT y concentrarse en el próximo encuentro con Junior de Barranquilla por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Ahora vamos a tratar de calmarnos de todas maneras. A pesar del fastidio, de la rabia porque la forma (del arbitraje) de hoy es lamentable, pero bueno, ya está. Daremos vuelta a la página y el martes tenemos que estar metidos en el partido con Junior”, concluyó.

Universitario de Deportes se mantiene como líder del Torneo Apertura con 33 unidades.Fuente: Instagram (universitario1924)

