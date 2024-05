Martín Pérez Guedes tras derrota de la Universitario en Tarma: "No se nos dio y la cancha no ayudó"

Universitario afrontó el amargo sabor de la derrota por primera vez en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto al caer 2-0 a manos de ADT en Tarma.

Uno de los futbolistas de Universitario de Deportes que jugó ante ADT como visitante fue el volante argentino nacionalizado peruano Martín Pérez Guedes. Tras la caída, el también exmediocampista del Melgar de Arequipa comentó lo que fue el resultado en contra para su conjunto en esta oportunidad.

"Una sensación de que nos vamos con las manos vacías. Podríamos haber sacado un buen resultado. Ellos te complican. No se nos dio y la cancha no ayudó, aunque no es excusa", sostuvo el futbolista de Universitario a Liga 1 Max.



Universitario no estuvo fino ante ADT en Tarma

Por otra parte, habló de la jugada previa al primer gol de los tarmeños, en la que en la 'U' se reclamó un posible tiro de esquina.

"A simple vista, sí (era para ellos). Yo estaba detrás de Aldo Corzo y me pareció clara. Pero bueno, no sé bien el reglamento. Imagino que los árbitros lo saben bien", indicó.



De otro lado, el jugador de Universitario tuvo palabras para lo que se le viene a su elenco. A mitad de la próxima semana juegan con Junior por la Copa Libertadores y luego recibe a Sporting Cristal en el Monumental, un cotejo clave para tentar llevarse el Torneo Apertura.

"Hay que seguir peleando hasta el final y seguir de la misma manera. Hay que trabajar y este grupo siempre ha demostrado que es humilde", remarcó.

Universitario podría perder la punta del Apertura

Hay que tener en cuenta que el actual campeón se queda en el primer puesto del Apertura con 33 unidades, superando por dos puntos a Sporting Cristal.

No obstate, los celestes que dirige el técnico brasilero Enderson Moreira podrían volver a la cima del campeonato si este domingo en el Alberto Gallardo derrotan a Alianza Atlético.

