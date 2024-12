Ministro de Economía sobre salida de Jean Ferrari como administrador de la 'U': "No hay absolutamente nada real"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A poco del cierre de año, Universitario es protagonista. Resulta que Jean Ferrari -en conferencia de prensa- comunicó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) decidió que no continué como administrador provisional de la tienda crema.

"Hemos accedido a información muy sensible y preocupante de lo que ya, a estas horas, se ha podido finiquitar como una posibilidad real, mediante un acta, que es la destitución de mi persona como administrador", fue lo que dijo Jean Ferrari, acompañado de su equipo de trabajo en Universitario de Deportes.

Esto fue objeto de pregunta en conferencia de prensa del Consejo de Ministros. En la misma, el ministro de Economía, José Berley Arista, respondió por Ferrari.

El ministro Arista habla por la situación de Jean Ferrari. | Fuente: RPP

Respuesta del ministro de Economía

"El administrador de Universitario menciona que ha tenido acceso a una información sensible de la Sunat. No entiendo cómo puede alguien salir a dar por hecho algún trascendido informal que haya recibido", comentó en un primer momento.

Posteriormente, dio cuenta que no conoce de novedad alguna en relación a la marcha del directivo del club merengue.

"Hasta donde se sabe, yo he conversado con el superintendente de Sunat y no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido a información sensible. Que se quede tranquilo y que siga trabajando por el bien de la U", dijo por Jean Ferrari.

La palabra de Jean Ferrari

El administrador de Universitario de Deportes indicó que su salida se dio por decisión de un comité que fue armado de manera exprés. Asimismo, indicó que hay intereses que buscan sacarlo del club.

"Esto, hecho en Sunat mediante un comité armado de manera exprés, se dio saltándose toda la legalidad del caso".

Además, dijo que "lamentablemente, por intereses que van más allá de lo normal, fuerzas que van más allá de lo pensado, ha hecho que se haya consumado esta situación y donde, lamentablemente, nos han expuesto como administración y como club.

