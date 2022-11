Jean Ferrari también se reifirió a la continuidad de Jorge Murrugarra | Fuente: Universitario

A inicios de año, Universitario de Deportes se trazó el objetivo de ganar el título de la Liga1 Betsson, pero este sueño no se concretará porque el torneo ya terminó para los cremas, que consiguieron como premio la clasificación a la Copa Sudamericana. Jean Ferrari, administrador del club, ensayó una explicación de lo ocurrido esta temporada.

"Nosotros no tenemos la billetera de Alianza, así de simple. Nosotros trabajamos, hacemos mucha gestión y en base a gestión vamos avanzando", señaló Jean Ferrari.

El administrador de Universitario reconoció que el equipo dejó escapar algunos puntos en el camino, que al final le costaron caro. "Han pasado muchas cosas en el año, creo que ya es repetitivo la cantidad de cosas que nos han ido pasando. Lo cierto es que ha habido partidos en que hemos tenido que sacar resultados, y sin embargo no se dio", añadió en Willax Deportes.

La Copa Sudamericana no tapa la irregular campaña. "Siempre es bueno que la ‘U’ esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se ha logrado el objetivo que es salir campeón. La ‘U’ siempre va a apuntar a salir campeón, es el objetivo que siempre va a tener el club", indicó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Renovación del plantel de Universitario

Por otro lado, Jean Ferrari también confirmó que Universitario desea continuar con los servicios de Jorge Murrugarra.

"Está claro que queremos contar con Murrugarra. Ya las negociaciones las están teniendo Manuel Barreto con los representantes de futbolistas, pero con el caso puntual de Murrugarra, vamos a contar con él de todas maneras para la próxima temporada", finalizó.





.