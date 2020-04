Abel Lobatón: "El verdadero '10' de la calle es Kukín Flores". | Fuente: Grupo El Comercio

Desde que se estrenó la película de Jefferson Farfán "El 10 de la calle", muchos peruanos abrieron el debate de si ese apelativo lo debería llevar, más bien, Carlos 'Kukín' Flores.

Al respecto, Abel Lobatón parece tenerlo muy claro: "Para mí el verdadero '10' de la calle es Kukín Flores. Qué pedazo de jugador, fue un placer haberlo tenido de compañero. Un crack y con un corazón de oro", comentó el ex futbolista en una entrevista con Toque y Gol.

Sin embargo, el 'Murciélago' resaltó la carrera profesional de Farfán: "No soy su amigo, pero respeto su trayectoria. Es un jugador que le ha dado muchas alegrías al fútbol peruano", indicó.

Por otro lado, el ex futbolista sostuvo que durante su cuarentena a causa del coronavirus, igual mantiene la tranquilidad: "La verdad nadie lo esperaba. Muchas personas, y me incluyo, vamos a estar algo mal en los próximos meses. Sin embargo, no tengo miedo de empezar de cero en la vida", finalizó.