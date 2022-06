¿Alianza Lima le rescindirá contrato a Jefferson Farfán? | Fuente: Instagram: jefferson_farfan_oficial

Se cumplieron ya 7 meses desde su última aparición en las canchas. El Jefferson Farfán de aquel noviembre del 2021 mostraba una condición totalmente opuesta a la de su actualidad: ingresaba en Alianza Lima y se le consideraba una importante arma en ataque. Su participación en la segunda mitad de la campaña fue tal que le valió para volver a la Selección Peruana después de un año y disputar las Eliminatorias. Las sensaciones por el delantero eran positivas y generaba expectativas hacia el futuro, sin embargo, el ‘10’ no jugó un minuto más después de aquel 28 de noviembre.

Alianza Lima ganó el título de la Liga 1 Betsson con un Jefferson Farfán que saltó al campo en la última media hora de la final. El equipo tenía por delante el reto de la Copa Libertadores y se esperaba la participación de su capitán, quien no jugaba el torneo desde el 2004.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 finalizó para Alianza Lima y Jefferson Farfán nunca pudo entrar en la lista de convocados del técnico Carlos Bustos.

La temporada la inició trabajando en la Videna junto al comando técnico de la Selección Peruana, pero para el primer amistoso, contra Panamá, no se le tomó en cuenta por un proceso gripal. Se aproximaban luego los partidos oficiales de la ‘bicolor’ y Ricardo Gareca explicaba que no se le citaba porque aún buscaba recuperarse por completo.

Ya Alianza Lima competía en la Liga 1, hasta que el 28 de marzo Farfán se sometió a una nueva operación en la rodilla izquierda. ¿Qué había sucedido? El tratamiento no invasivo por el que pasó antes de volver a los quirófanos no surtió efecto. El objetivo del futbolista era llegar a su mejor condición física y el club estimaba que en dos meses más podría estar listo.

Los plazos apuntaban a ser más certeros, pues el 1 de junio Jefferson Farfán reapareció en los entrenamientos junto al plantel de Alianza Lima. Su carga de trabajos no era la misma que el resto de los jugadores. El Apertura, a falta de una fecha, no tendrá registros del ‘10’, pero en La Victoria confían aún en tenerlo para el Clausura.

¿Alianza Lima rescindirá con Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán junto al plantel de Alianza Lima en los entrenamientos en Matute | Fuente: Alianza Lima

Como pocas veces, Jefferson Farfán se animó a referirse a la lesión en la rodilla que presenta. El delantero de 37 años la consideró “grave”, al punto de precisar que se le complica al subir las escaleras.

"Tengo una lesión grave de cartílago que es bastante complicada y a mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo. Todavía no estoy al 100%. Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme para no tener ningún inconveniente cuando vuelva", dijo el lunes de esta semana en una presentación de ‘Nike’.

La situación de Jefferson Farfán generó la interrogante por si Alianza Lima tenía en consideración rescindirle su contrato, que acaba en diciembre del 2022, o evaluar una reducción de sueldo.

RPP Noticias pudo conocer que en la directiva blanquiazul no se ha hablado ni del tema salarial ni dar por concluido su vínculo. A Farfán se le considera un jugador “institucional”, más allá de que no ha podido ser considerado en ningún partido del curso.

Su recuperación sigue en proceso y Alianza Lima espera contar con él para el Torneo Clausura, pero también se contempló la necesidad de un refuerzo en ataque. Antes de caerse la operación por Jhilmar Lora, la va opción era utilizar el cupo de extranjero liberado por Edgar Banítez para traer a un delantero. Ahora el plan es cerrar con el lateral argentino Gino Peruzzi.





NUESTROS PODCASTS

Reciente estudio revela que las pastillas de vitaminas y suplementos no tienen ningún efecto preventivo en las enfermedades del corazón ni el cáncer

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos dedicado a la prevención de enfermedades publicó un informe en el que deja claro que no hay pruebas suficientes de que los suplementos protejan contra estas enfermedades en la mayoría de personas, por lo que no consideran adecuado recomendarlos. El doctor Elmer Huerta da más detalles sobre ello.