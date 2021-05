Jefferson Farfán | Fuente: Liga 1

En los últimos días se ha puesto en duda el futuro de Jefferson Farfán a partir de que presente complicaciones en su lesión de la rodilla izquierda. Sin embargo, la rescisión de contrato con Alianza Lima o alejamiento de las canchas no son opciones que contempla la 'Foquita' y así lo dio a conocer en un reciente pronunciamento.

"Quisiera agradecer todos los mensajes de aliento que he recibido en estos últimos días. Después de tantos años en el fútbol, ya no me sorprende lo mucho que se dice y se especula. La vida siempre tendrá obstáculos y dificultades en el camino, pero no me detendrán ni me daré por vencido", escribió Farfán a través de su cuenta de Instagram.

En tanto a sus planes a futuro, una vez que se haga los exámenes médicos correspondientes, el futbolista sentenció: "Nadie va a cambiar jamás mi deseo de estar donde siempre soy feliz y cumplo cada uno de mis sueños, en el campo con mis compañeros".

Por último, agregó: "Volveremos a encontrarnos pronto". Esto en referencia a sus ganas de volver a estar dentro de un campo de juego, ya que previamente, según se ha podido conocer, el futbolista tiene planeado hacerse análisis médicos sea en Perú o en el extranjero para tratar la dolencia que lo aqueja.

