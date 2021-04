Jefferson Farfán es el capitán de Alianza Lima | Fuente: Liga 1

RPP Noticias pudo conocer que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol resolvió suspender con dos fechas de la Liga 1 Betsson a Jeferson Farfán, luego que el futbolista se encuentre involucrado en una presunta ruptura de los protocolos de bioseguridad COVID-19 al acudir a un restaurante. El ente sancionador consideró que esto sí ocurrió e impuso un castigo.

Alianza Lima todavía no fue notificado oficialmente, pero apelaría la sanción que, de momento, está dejando al capitán blanquiazul sin la posibilidad de enfrentar este domingo a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo B de la Fase 1. No obstante, no es una situación definida, ya que si el club recurre sobre el caso, podría quedar abierta la chance de que Farfán esté habilitado hasta una resolución final.

Cabe indicar que Jefferson Farfán presentó sus descargos de manera verbal ante la Comisión Disciplinaria, vía la plataforma zoom, sobre las imputaciones en el caso.

Los próximos partidos de Alianza Lima en la Liga 1 Betsson son ante Sporting Cristal y Binacional, en los que no jugaría su capitán, quien lleva un gol en el torneo.

Por el lado de la institución, esta respaldó a su número '10' y el entrenador Carlos Bustos lo tenía en consideración para el cotejo frente a los rimenses. Incluso, durante el inicio de esta semana evaluaba la posibilidad de incluirlo por primera vez en la temporada en el equipo titular.





