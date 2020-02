Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram - Alianza Lima

Jefferson Farfán, que se encuentra en Perú, es hincha confeso de Alianza Lima. Es más, el atacante de la Selección Peruana no ocultó su admiración por el técnico uruguayo Pablo Bengoechea.

“Este Alianza me encanta y aparte a mi encanta demasiado el juego de Pablo Bengoechea. Me encanta lo que hace, me encanta su estilo”, declaró en entrevista con Movistar Deportes.

La ‘Foquita’ prefiere que Alianza Lima gane jugando al estilo de Bengoechea. “Si gana que me importa si hacen una huacha y pierden dos a cero”, agregó.

En otro momento, Farfán destacó a Oslimg Mora y Jean Deza, de quien espera que sea su año con la casaquilla blanquiazul. “He jugado con Mora con el sparring en la Selección. Es muy buen jugador, juega por fuera y por derecha. Deza un excelente jugador esperamos que sea su año. Tiene todas las condiciones y cualidades, lo conozco y me encanta su juego”, subrayó.

Farfán asistió a Matute el viernes pasado en el partido que Alianza Lima perdió 3-2 ante Alianza Universidad por la primera fecha de la Liga 1 2020.