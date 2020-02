Jefferson Farfán delantero de la Selección Peruana. | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

Jefferson Farfán ha ocupado distintas posiciones en la línea ofensiva a lo largo de su carrera. Sin embargo, el atacante de 35 años no oculta su predilección de jugar detrás del centrodelantero.

El delantero de la Selección Peruana y Lokomotiv de Moscú recordó que su paso por Alianza Lima y en especial cuando realizó dupla con Paolo Guerrero.

“Toda mi vida en menores he jugado adelante, con Paolo Guerrero en Alianza Lima y en Municipal me tocó jugar solo. Yo donde más cómodo me he sentido es jugando adelante o detrás del punta, libre para moverme por todo el sector atacar y defender siempre regresando con el contención”, señaló en entrevista con Movistar Deportes.

La ‘Foquita’ indicó que igualmente puede jugar como extremo, pero se sinceró que a los 35 años ya no tiene el mismo despliegue y recorrido como lo tenía en el Schalke 04.

“Sí lo hago, pero tengo 35 años y tampoco voy a hacer de la misma manera de como jugaba con Schalke 04 a los 23 y 24 años. El motor estaba nuevo y ahora viene con freno de mano. A los 35 las tuercas ya no están iguales”, culminó.