Jefferson Farfán sobre la llegada de Franco Navarro y Wilmar Valencia a Alianza Lima: "Son personas con identidad aliancista"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima se reestructura. El cuadro íntimo anunció durante la semana la incorporación de Franco Navarro y Wilmar Valencia, quienes harán de director deportivo y de director de divisiones menores, respectivamente.

La noticia fue tomada de buena manera por hinchas y exfutbolistas, entre ellos Jefferson Farfán. El exatacante dijo que le parece "espectacular", porque le permitirá al equipo sacar nuevos jugadores y que espera que ambos hagan un buen trabajo en el club.

"Me parece espectacular. Siempre lo he dicho, Alianza tiene un ADN hasta en el juego, y creo que eso no se puede cambiar. Es el fútbol que siempre ha tenido Alianza, el fútbol pícaro, de pueblo, el que la gente quiere ir a ver, y más que todo ver a esos Potrillos que salían de las canteras", indicó en un primer momento para GOLPERU.

"Han llegado personas con identidad aliancista que son Franco (Navarro) y Wilmar (Valencia) y esperamos que puedan hacer lo mejor por el club", finalizó.

¡APOYO TOTAL! Jefferson Farfán ⭐ también se refirió a la llegada de Franco Navarro 👤 a la dirección deportiva de Alianza Lima ⚪🔵: "Me parece espectacular, han llegado personas con identidad aliancista. Esperamos que puedan hacer lo mejor por el club". #TIEMPOEXTRA 📺 pic.twitter.com/7GvaShhvHK — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 25, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Franco Navarro: "Vamos a acercar a personas identificadas con el club"

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, dio sus primeras declaraciones después de asumir su cargo. En conversación con el canal de YouTube del cuadro de La Victoria, dijo esperar que su amplia experiencia puede permitirle ayudar al equipo. Además, indicó que buscará acercar a gente identificada con el club para darle una mayor identidad.

"Esperemos que pueda plasmar toda la experiencia ganada en el fútbol, brindarle al equipo la seguridad necesaria para trabajar y que se dedique únicamente a eso. Queremos que el equipo encuentre una identificación clara", señaló en un primer momento.

"Queremos un Alianza Lima que tenga mucha alegría y que crea en el proyecto y el trabajo que vamos a realizar esta temporada. Desde menores, vamos a acercar a personas identificadas con el club, con capacidad y ganas de trabajar por la institución", agregó.