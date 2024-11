"No me veo muchos años más": Jean Ferrari reveló la posible fecha de su salida de Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes consiguió el bicampeonato en la Liga1 bajo la administración de Jean Ferrari, que este lunes por primera vez se refirió a una posible fecha de su salida del cuadro crema, en el cual ejerce su actual cargo desde agosto del 2021.

"El desgaste es parte de un cargo tan importante como manejar la institución más grande del país. No me veo muchos años más, eso sí lo dejo clarísimo. Tampoco soy de esas personas que se entornillan como vemos a muchos. En mi caso no es eso", señaló al programa Fútbol como Cancha de RPP.

Además, Ferrari anunció que ahora se encuentra enfocado en presentar un plan de viabilidad ante la SUNAT, mientras que en el ámbito deportivo ya se iniciaron las negociaciones para cerrar los próximos fichajes del club.

"Sí voy a estar un tiempo prudente, primero encaminar el plan de viabilidad, que se empiece pagar las cuotas que es lo más importante y a partir de ahí veremos", agregó.

Descentralizado Jean Ferrari habló con el programa Fútbol como Cancha de RPP

El futuro de Jean Ferrari

"No (sobre postularse), yo soy abogado de profesión, pero no la ejerzo de momento. Bueno, vamos a ver qué me depara el destino más adelante", señaló Ferrari respecto a una posibilidad de postular al Congreso tras el final de su etapa como administrador en la 'U'.