Jefferson Farfán: "Sería imposible que juegue en Universitario".

Entre los diversos temas que conversaron Luis Advíncula y Jefferson Farfán a través de una transmisión en vivo, la 'Foquita' fue consultado acerca de qué planes tiene en su futuro.

Como lo ha dicho en diversas oportunidades, Farfán respondió que uno de sus sueños es volver a Alianza Lima y salir campeón. Ante esto, Advíncula le preguntó si jugaría alguna vez para su clásico rival, Universitario de Deportes.

"¿Ahora? Imposible. Sería imposible que yo juegue en Universitario. Jugaría en Alianza Lima, pero en la 'U' no, olvídate", contestó Farfán. Sin embargo, recordó cuando estuvo cerca del equipo 'crema'.

"Incluso yo fui a probarme, me llevaron a donde tenían sus trofeos y conocí a Alfredo Gonzáles, pero no me quedé. Y ahora lo veo imposible", agregó el actual delantero del Lokomotiv.

Por su parte, Luis Advíncula no descartó la posibilidad de llegar alguna vez al equipo 'merengue': "Yo salí de Sporting Cristal y me encantaría volver. Pero no puedo decir que nunca jugaría en la 'U'. Yo soy mercenario", contestó entre risas.