Jean Ferrari sobre interés de la FPF por Jorge Fossati: "Estamos orgullosos de que se hayan fijado en el profesor"

Descentralizado Jean Ferrari hablando sobre Jorge Fossati.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) eligió a Jorge Fossati como el próximo técnico de la Selección Peruana. Sin embargo, aún no se ha podido cerrar el vínculo por dos razones: Juan Reynoso aún se mantiene en su cargo y el uruguayo tiene contrato con Universitario de Deportes.

En ese contexto, Jean Ferrari -administrador del cuadro Crema- dio alcances sobre la situación del estratega del actual campeón del fútbol peruano.

"Es una posición de la Federación. Nosotros tratamos de manejarnos dentro de lo correcto y, en ese sentido, creemos conveniente que no debemos conversar con nadie que no sea el profesor Fossati porque tiene contrato con nosotros", aseguró en un primer momento.

Luego, afirmó que se siente orgulloso de que se hayan fijado en el técnico y que le hubiera parecido ilógico que eso no ocurriera.

"Sería ilógico que no lo busquen porque es el campeón. Sería ilógico que busquen al que quedó tercero, cuarto o quinto. Cuando un equipo sale campeón, van a buscar al entrenador, a los jugadores, van a empezar a buscar a todos, y está dentro de lo que está bien. Sabemos que iba a pasar. Siempre nos van a agarrar bien preparados", dijo en un primer momento.

"Estamos orgullosos de que se hayan fijado en el profesor, porque eso significa que hemos hecho un buen trabajo. Salir campeón después de 10 años ha sido todo un reto. Y el hecho de que se fijen en nuestro entrenador es un orgullo para nosotros", complementó.

Jean Ferrari sobre Jorge Fossati. | Fuente: RPP

"Jorge Fossati tiene contrato con Universitario"

Por otro lado, indicó que no está para especular sobre si tiene otro plan ante la posible salida de Jorge Fossati, pues el uruguayo tiene contrato con el club.

"Nosotros, como institución, no tenemos por qué dar un tipo de opinión porque el profesor tiene contrato con nosotros (...) Entiendo que haya personas o especulen acerca de un plan B, C o Z. Nosotros no estamos para especular. Nosotros nos basamos a la legalidad de lo que tenemos, no vamos a hablar de lo que no tenemos. Lo que nosotros tenemos es un entrenador con contrato", aseguró en un principio.

"Ahora, si se va o no se va, es un tema que él decidirá y que él nos informará. Lo cierto es que nosotros contamos con el profesor para empezar la pretemporada el día lunes 18. El plazo queda de lado porque estamos hablando de una persona que tiene contrato con nosotros (...) Nosotros no vamos a hablar con ningún entrenador que no sea el profesor Fossati", complementó.