Jorge Fossati llegó a Lima para asumir en Universitario de Deportes | Fuente: RPP | Fotógrafo: Andrea Closa

El ‘Flaco’ ya está en Lima. Jorge Fossati arribó este viernes al país para asumir como nuevo entrenador de Universitario de Deportes, después del acuerdo alcanzado con la directiva para hacer cargo del equipo principal tras la renuncia de Carlos Compagnucci.

“Felices de estar en Lima nuevamente, empezar otra fase de nuestra carrera y en un club tan grande como Universitario tratar de dar lo mejor de nosotros. Que la ‘U’ pueda estar lo más alto posible, porque es lo que se merece un club de su grandeza”, fueron las primeras palabras del técnico uruguayo en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Jorge Fossati, de 70 años, acordó con Universitario dirigir a los cremas hasta la temporada 2024, año del centenario crema. El uruguayo resaltó a la ‘U’ como “un equipo grande” y con la misma magnitud para sus retos.

“¿Ser campeón? Un club grande no puede pensar en otra cosa, es lo normal. Lo que me atrae es que (Universitario) es un club grande y por tanto tiene desafíos grandes. Es lo que generalmente he encarado durante mi carrera, con la ayuda de Dios, he tenido oportunidades de dirigir a clubes grandes mi país y en el exterior”, dijo.

Jorge Fossati: Universitario es cuadro grande, no puede pensar en otra cosa que campeonar. | Fuente: RPP

Gregorio Pérez, referencia para Fossati

Universitario había considerado anteriormente a Jorge Fossati para ofrecerle el buzo crema, uno de esas ocasiones fue cuando Gregorio Pérez tuvo que alejarse del club por temas de salud. ‘Goyo’ es amigo del exseleccionador de Uruguay, quien le brindó referencias sobre la institución.

“Me dio las mejores referencias, siente un gran cariño por el pueblo peruano también. Así me lo ha manifestado, pero cariño en particular por el club. (Gregorio Pérez) no tuvo más que palabras de elogio para lo que es Universitario”, apuntó.

Jorge Fossati aún tiene que ser anunciado de manera oficial por Universitario, lo que sucederá tras colocar su rúbrica hasta el 2024. Tras ello será presentando en conferencia de prensa este viernes por la noche en un hotel de San Isidro.

El técnico también le ofreció unas palabras a la hinchada de la ‘U’. “Venimos con mucha ilusión y la determinación total y absoluta de dar el máximo de nosotros, porque entendemos que solo si la dirigencia, los jugadores”, dijo.

Jorge Fossati posando con la camiseta de Universitario en el Jorge Chávez | Fuente: RPP | Fotógrafo: Andrea Closa

Jorge Fossati, el nuevo técnico de Universitario

Jorge Fossati se desempeñó como arquero en su etapa de futbolista. En 1993 inició su ciclo como entrenador en River Plate de Uruguay, pasando también por Peñarol. Estuvo al frente de clubes en ligas de Paraguay, Ecuador, Qatar, Brasil y Arabia Saudita. Además, entre 2004 y 2005 fue el seleccionado de los ‘charrúas’.

Cuenta con 12 títulos a lo largo de su trayectoria, tres de ellos a nivel internacional. Con LDU de Quito ganó la Copa Sudamericana 2009 y la Recopa Sudamerican 2009, mientras que con Al Sadd conquistó la Champions League de Asia en 2011.





