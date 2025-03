José Carvallo se emocionó hasta las lágrimas con homenaje de Universitario en el Monumental [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes venció 3-1 a Sport Huancayo en el estadio Monumental de Ate, por la fecha seis del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió antes del encuentro, cuando el exarquero José Carvallo fue homenajeado por el cuadro crema.

El bicampeón peruano presentó al exfutbolista y emitió un video en las pantallas del estadio, con imágenes de su paso por el cuadro crema. Al ver el video, Carvallo lució con los ojos llorosos y mostró una sonrisa.

Posteriormente, el exportero recibió de las manos de Jean Ferrari, actual administrador de Universitario, un cuadro con su camiseta enmarcada y una placa conmemorativa.

“José Aurelio Carvallo Alonso, el arquero con más partidos disputados de nuestra historia, recibió un merecido homenaje en el Monumental U Marathon”, escribió Universitario en sus redes sociales.

Como se recuerda, José Carvallo salió campeón con la ‘U’ en el 2023, tras una década de sequía del cuadro crema. El exportero fue el encargado de alzar el trofeo de la liga peruana, luego de que Aldo Corzo -capitán del equipo- le cediera su lugar.

José Aurelio Carvallo Alonso, el arquero con más partidos disputados de nuestra historia, recibió un merecido homenaje en el Monumental U Marathon.#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/uXjEEGiPtm — Universitario (@Universitario) March 29, 2025

El retiro de José Carvallo

A mediados de marzo, José Carvallo anunció su retiro del fútbol, tras 22 años de carrera profesional y 600 partidos jugados.

En diálogo con Fútbol como Cancha, el excrema manifestó que tomó esta decisión tras conversarlo con su esposa.

"Ya el año pasado ya lo pensaba. Lo hablaba con mi familia porque queríamos regresar a Lima. Después sale lo de San Martín, conversamos y lamentablemente no nos pusimos de acuerdo en un tema. De mutuo acuerdo, rescindimos sin problemas y analizando con mi esposa, ya era momento", expresó.

Asimismo, el exguardameta manifestó que, por el momento, quiere enfocarse en su familia y más adelante evaluará perseguir una carrera como entrenador.

"Tengo el curso de entrenador, pero mi idea ahora es tomarme un tiempo. Estar más con mi familia. Esos pequeños momentos para ello, pero si en el camino hay algo que me motiva y me guste, estoy dispuesto a escuchar. Hay gente que le cuesta el retiro, que se deprime y otra que no extraña nada. Voy a ver, hoy por hoy, era lo que necesitaba. Hay un cansancio natural de tantos años y he tomado la mejor decisión. Disfruto de cosas que no hice mucho", acotó.