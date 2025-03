No dudó: José Carvallo y las razones por las que se retiró del fútbol profesional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colgó los guantes. José Carvallo, quien para esta temporada 2025 había firmado por la San Martín en la Liga2, anunció su retiro del fútbol profesional.

A los 39 años, José Carvallo deja la actividad futbolística, en donde pasó por el fútbol local y extranjero. Así, el ahora exguardameta nacional conversó con Fútbol como cancha de RPP, donde dio los motivos de su alejamiento de las canchas.

"Ya el año pasado ya lo pensaba. Lo hablaba con mi familia porque queríamos regresar a Lima. Después sale lo de San Martín, conversamos y lamentablemente no nos pusimos de acuerdo en un tema. De mutuo acuerdo rescindimos sin problemas y analizando con mi esposa, ya era momento", dijo Carvallo.

José Carvallo, de gran recorrido en la liga peruana

Luego, el internacional con la Selección Peruana y campeón con Universitario de Deportes dijo que recibió mensajes de colegas en las últimas horas.

"Tranquilo con la decisión y feliz de haber dejado algo a los chicos que me han escrito. Eso es lo más bonito; lo que uno puede dejar", sostuvo.

Además, José Carvallo dio cuenta de todas las experiencias que ha vivido como futbolista profesional tanto a nivel local como internacional.

"Soy un agradecido porque he vivido casi todo. Salí campeón, perdí finales, jugué en provincia, en clubes grandes, en el extranjero, fui a un Mundial, a la Copa América. Me tocó vivir un descenso también. He tenido de todo un poco. Fue enriquecedor para mí", añadió.

Por último, agregó que "tengo el curso de entrenador, pero mi idea ahora es tomarme un tiempo. Estar más con mi familia. Esos pequeños momentos para ello, pero si en el camino hay algo que me motiva y me guste, estoy dispuesto a escuchar. Hay gente que le cuesta el retiro, que se deprime y otra que no extraña nada. Voy a ver, hoy por hoy, era lo que necesitaba. Hay un cansancio natural de tantos años y he tomado la mejor decisión. Disfruto de cosas que no hice mucho".

La carrera de José Carvallo

Como futbolista profesional, José Carvallo pasó por clubes peruanos como América Cochahuayco, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, FBC Melgar, UTC y César Vallejo.

En tanto, en lo que respecta al fútbol del extranjero, vistió la indumentaria de DC United en Estados Unidos (Major League Soccer).

