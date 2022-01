Juan Carlos Oblitas | Fuente: FPF

Este jueves se dio a conocer el fallo del TAS en favor de Cienciano sobre la correcta inscripción de un jugador y, con esto, a Cusco FC se le tendría que restar dos puntos que lo envían al descenso y toda la tabla de posiciones se alteraría, con lo que Binacional ascendería y San Martín estaría en zona de revalidación.

Por su parte, Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, habló sobre este incidente que altera los planes del torneo: "Hace diez minutos he estado conversando con Agustín (Lozano), porque acaba de llegar de Paraguay. Él me preguntaba qué me parecía eso y creo que es mortificante porque a todos nos preocupa que algo que ya se tenía definido llegue nuevamente a esto", indicó en Movistar Deportes.

En la misma línea, Oblitas agregó: "Es un problema del que toma las decisiones, de la Comisión que toma decisiones erradas. No puede ser que no la chunten, que siempre caigan en desaciertos. No soy especialista en derecho deportivo, pero el sentido común me dice que Cusco FC está descendido, que Binacional está en primera y que San Martín tendría que jugar un partido extra con Carlos Stein".

Sin embargo, Oblitas puntualizó: "Pero Carlos Stein ya tiene un derecho ganado. Dios quiera que tomen una decisión sabia y lo que mejor sea para el fútbol. Hay que hacer entender a las Comisiones que no siempre pueden estar equivocándose. No sé si se podrán hacer cambios, si pueden salir o no, es un tema que escapa a mí".