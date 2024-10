Agustín Lozano se pronunció tras polémico ascenso de Juan Pablo II: "En el fútbol está el error humano"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Pablo II será parte de la Liga1 2025 luego de lograr el ascenso en la segunda división. Su objetivo se alcanzó al llegar a la gran final, aunque la previa fue con polémica por un gol en claro fuera de juego contra Comerciantes FC en semifinales.

Agustín Lozano, en su momento a RPP, sostuvo que es el dueño de Juan Pablo II -de la ciudad de Chongoyape- y actualmente la presidencia del club está en manos de su esposa Orfelinda Correa. En relación a la polémica por su llegada a la Liga1, el también mandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue consultado en entrevista con la prensa local.

"Todos los clubes, en su momento, han presentado sus quejas arbitrales. Yo debo mantener la neutralidad y no quiero pensar que alguien haya provocado que un árbitro haga eso solo para manchar la imagen de la Federación. Ningún árbitro va a venir a decir que Lozano pidió algo. En el fútbol está el error humano", le dijo al canal Caminando.

Juan Pablo II es el subcampeón de la Liga2 2024

Asimismo, dio cuenta que espera que la Comisión Disciplinaria se pronuncie respecto a si es que se va a dar una sanción a los referís involucrados.

"Aguardo que se pronuncie, pero no es algo que me compete a mí. Existe un reglamento de FIFA que indica que las sanciones a los árbitros no se deben hacer públicas. Si alguien lo hace, puede ser denunciado", remarcó.

En otro momento, Agustín Lozano contó cómo es que se dio el camino para que Juan Pablo II llegue a la primera división nacional de cara a la próxima temporada del fútbol peruano.

"El club nació en el año 2015 por los alumnos de mi colegio. Eso fue antes de que yo sea presidente de la Federación. Fue una inversión familiar, mi esposa es la presidenta y se desarrolla como dirigente", agregó.

La palabra de Agustín Lozano por Juan Pablo II

Por último, habló sobre la falta de VAR en los partidos clave como las semifinales y la gran final de la Liga2, que tiene como nueva campeón a Alianza Universidad.

"No estaba contemplado en las bases, no se estaba de acuerdo por cómo en el 2019 se puso VAR (en final de Liga1) y los estadios no tenían las condiciones para su uso. Ninguno de los clubes pidió el VAR", indicó Agustín Lozano.

