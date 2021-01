Juan Sulca: "Miguel Santivañez se encuentra suspendido" | Fuente: Liga 1

Es último fin de semana se dio a conocer una grave acusación por parte de Sport Chavelines acerca de un supuesto soborno en el encuentro ante Alianza Atlético de Sullana para clasificar a la final de la Liga 2.

La acusación, sustentada en presuntos audios y chats, implica a Miguel Santivañez, árbitro que estuvo a cargo del encuentro y que, según lo que se le imputa, benefició al equipo piurano con un penal inexistente y otros favorecimientos en el campo de juego.

Por su parte, Juan Sulca, quien fue hasta hace poco presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), se refirió a cómo se manejó este caso desde la interna.

"Tras recibir la denuncia de Sport Chavelines procedimos a enviar la información a las autoridades de la FPF y ponerles en conocimiento. También procedimos a la suspensión de actividades de Miguel Santivañez y se lo comunicamos a Conmebol", sostuvo en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, sostuvo que mantuvo comunicación con Miguel Santivañez tras lo sucedido: "Me comuniqué con Santivañez, me negó el hecho, me afirmó que haría sus descargos del caso. Seguramente los presentará ante las comisiones respectivas. Me dijo que no estaba metido en ese lío"