Kevin Serna no le cierra la puerta a la Selección Peruana: "Si me dan la posibilidad, lo haré con las mejores ganas"

No tiene límites. Kevin Serna, refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2024, confesó que, en los próximos días, recibirá la nacionalidad peruana y que le gustaría vestir la bicolor.

El exfutbolista de ADT aseguró que está muy agradecido por el apoyo de los fanáticos peruanos y que, si le dan la oportunidad, lo hará con las mejores ganas.

"Entiendo que me deben citar en los próximos días para la firma y, posteriormente, el diploma, nada más", indicó en una entrevista para Radio Ovación.

"Si se me da la oportunidad de representar al Perú, porque me siento muy agradecido con la gente, con el respeto que se merecen, si me dan la oportunidad, lo haré con las mejores ganas", complementó.

Kevin Serna y su llegada a Alianza Lima

Luego, al ser consultado sobre su llegada al equipo de La Victoria, dijo sentirse contento de vestir los colores de Alianza Lima y que le queda trabajar para ganar un lugar en el once inicial.

"Muy contento por la oportunidad y trabajando a full para llegar de la mejor manera", aseveró en el inicio.

"Con el 'Profe' todavía no hemos hablado del sistema de juego, pero, donde me toque estar, debo trabajar para lo que él quiere en el equipo", refirió.

Por último, confesó que Hernán Barcos influyó en su decisión de llegar a Alianza Lima.

"Con Hernán (Barcos) pudimos hablar en algún momento. Lo considero mucho como jugador y como persona, que él te hable hizo que influyera también en mi decisión", finalizó.

Kevin Serna anotó seis goles y brindó ocho asistencias en la temporada 2024 con la camiseta de ADT, equipo que clasificó a la Copa Sudamericana.

