Hernán Barcos y Kylian Mbappé.

Hernán Barcos, goleador de Alianza Lima, se sumó a la defensa sobre el fútbol sudamericano, ya que dio su punto de vista sobre el crack mundial Kylian Mbappé, quien entró en la polémica al minimizar las Eliminatorias sudamericanas.

"Mbappé no ha jugado nunca en Sudamérica, quizá no tiene la noción de lo que es o representa. No se va a negar que todos quieren ir a jugar a Europa, pero no siempre ahí es mejor fútbol, depende del país o el nivel. La liga francesa tiene 2 o 3 equipos", señaló el 'Pirata' Barcos al programa 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias.

Mbappé, en entrevista con TNT Sports de Brasil, señaló que en Europa compiten en buen nivel. "La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel. Tenemos la UEFA Nations League, por ejemplo". Además dijo que Brasil y Argentina llegarán menos preparados para el Mundial.

Barcos feliz por Argentina y Messi

"Lionel Messi luego de haber salido campeón con Argentina ahora lo está disfrutando mucho más que antes. Nosotros los argentinos también", señaló tras el triunfo de Argentina ante Italia por la 'Finalissima'.

"Creo que Argentina puede pelear el Mundial Qatar 2022. Tienen un gran plantel, va a depender de las circunstancias, pero está para pelear. Argentina se ha hecho un lindo grupo, todos son jugadores con hambre y que tienen a un ídolo que nos representa como es Lionel Messi. Es muy lindo de ver", culminó.





