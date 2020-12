Leao Butrón sabe lo que es ser campeón con Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Pese al buen desempeño de parte de Leo Butrón (43) con la camiseta de Alianza Lima durante la temporada 2020 de la Liga 1, el primer equipo de La Victoria no dio la talla, acumuló una gran cantidad de resultados positivos y con ello terminó el torneo en un lugar que lo condenó, ahora, a jugar la segunda division.

Este martes, Alianza Lima dio cuenta que el portero Leao Butrón no seguirá en el club durante 2021 y, en conversación con 'Fútbol como cancha' de RPP, el también exJuan Aurich dio algunos detalles al respecto. Además, respondió en relación a si que colgará los guantes en el corto plazo.

"No me arrepiento de no haberme retirado antes porque eso significaría que no haya vestido la camiseta de Alianza otros años y yo soy hincha. Sin embargo, me hubiera gustado que sea distinto", fue lo que sostuvo Butrón sobre colgar los guantes al no seguir en la tienda íntima.

Leao Butrón no va más en Alianza Lima

Además, respondió sobre la responsabilidad de los jugadores en el descenso del primer equipo a la Liga 2. "El principal error lo tienen los futbolistas siempre. Eso pasa así ganes o pierdas. Pero hubo temas extradeportivos, partida de jugadores. Al final se sumaron juveniles con mucha calidad pero con poca experiencia"", añadió.

Durante su carrera como futbolista profesional, Leao Butrón -además de Alianza Lima- ha pasado por conjuntos como Sporting Cristal, Alianza, Atlético, Juan Aurich, Melgar de Arequipa y la Universidad de San Martín de Porres.