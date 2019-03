Liga 1 2019 | Programación completa de la fecha 4 del Torneo Apertura: fecha, hora y canal de TV

Liga 1 | Fuente: RPP Noticias

Después de su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar tienen que meterse de lleno a la Liga 1. Los tres jugarán sus partidos por la fecha 4 del torneo peruano este sábado. No quieren descuidar el torneo local.



Los líderes del Apertura por la Liga 1 son Binacional y Sporting Cristal con nueve puntos. Con dos unidades menos se encuentra Universitario de Deportes, que juega el domingo.

Aquí te dejamos la programación completa de la fecha 4 del Apertura por la Liga 1.





Programación de la fecha 4 del Apertura por la Liga 1

Viernes 8 de marzo



Ayacucho FC vs. Binacional

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná

GolPerú



César Vallejo vs. Sport Boys

Hora: 8 p.m.

Estadio: Mansiche

GolPerú





Sábado 9 de marzo



Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

GolPerú



Real Garcilaso vs. Melgar

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega

GolPerú



Cantolao vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau del Callao

GolPerú



Domingo 10 de marzo

​

Pirata FC vs. San Martín

Hora: 11 a.m.

Estadio: Francisco Mendoza Pizarro

GolPerú



Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Segundo Aranda Torres - Huacho

GolPerú



Universitario de Deportes vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental

GolPerú



Lunes 11 de marzo



UTC vs. Alianza Universidad

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Municipal de Cajabamba

GolPerú