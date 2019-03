Liga 1 Movistar | Fuente: RPP

Sporting Cristal saldrá este domingo a defender la punta de la Liga 1 Movistar. Los celestes, que tienen 16 puntos, reciben a Municipal en la fecha 7 del torneo Apertura.

Binacional, que marcha en la segunda casilla y a un punto de Sporting Cristal, recibe a Universitario de Deportes. El partido se jugará en Juliaca.

Alianza Lima está cuarto en la tabla de posiciones con 10 puntos recibe a UTC.

A partir de este año, la fecha se jugará viernes, sábado, domingo y lunes. Ya no habrá partidos a mitad de semana, esto con el fin de evitar que se posterguen a cada rato los encuentros. Serán 17 fechas de puro fútbol.

Liga 1 Movistar: Aquí encontrarás todos los resultados y la tabla de posiciones de la

Programación de la fecha 7 del torneo Apertura por la Liga 1 Movistar

Viernes 29 de marzo



Alianza Lima vs. UTC

Hora: 8 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Gol Perú



Sábado 30 de marzo



Unión Comercio vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba

Canal: Gol Perú



Binacional vs. Universitario de Deportes

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño - Juliaca

Canal: Gol Perú



Sport Huancayo vs. Real Garcilaso

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Huancayo

Canal: Gol Perú



Melgar vs. Universidad San Martín

Hora: 8 p.m.

Estadio: Monumental UNSA - Arequipa

Canal: Gol Perú



Domingo 31 de marzo



Sport Boys vs. Ayacucho FC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao

Canal: Gol Perú



Alianza Universidad vs. Pirata FC

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Heraclio Taspia - Huánuco



Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal

Hora: 4 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Canal: Gol Perú



César Vallejo vs. Cantolao

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Mansiche - Trujillo

Canal: Gol Perú