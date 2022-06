Universitario vs Alianza Lima se jugará en la fecha 10 en setiembre | Fuente: @LigaFutProf /ITEA

La definición del Apertura está al rojo vivo. A dos fechas para que concluya el torneo, Melgar está en la punta y tiene la primera opción de ganarlo, pero no puede pestañear porque Sport Huancayo y Sporting Cristal le respiran en la nuca. En tanto, el resto de equipos ya piensan en el Clausura 2022 por la Liga1 Betsson.

Al término del Apertura, los clubes no tendrán descanso porque el Clausura empieza una semana después. La Liga de Fútbol Profesional ha fijado su inicio para el 9 de julio.

Alianza Lima empezará jugando de visita ante Atlético Grau. Universitario recibirá a Cantolao y Sporting Cristal lo hará con Sport Huancayo.

El segundo clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario se jugará en la jornada 10 del Clausura y se ha fijado para el primer fin de semana de setiembre.

Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en la quinta fecha. En tanto, en la jornada 15 jugará Sporting Cristal y Universitario.



DATO El ganador del Apertura clasificará al playoffs de la Liga1 Betsson



Clubes participantes en Liga 1 Betsson 2022:

Academia Cantolao

ADT

Alianza Atlético

Alianza Lima

Atlético Grau

Ayacucho FC

Binacional

Carlos A. Mannucci

Carlos Stein

Cienciano

Deportivo Municipal



FBC Melgar

Sport Boys

Sport Huancayo

Sporting Cristal

Universidad César Vallejo

Universidad San Martín

Universitario de Deportes

UTC

Formato de la Liga 1 Betsson

Los clubes podrán utilizar hasta 5 extranjeros y estos pueden jugar de manera simultánea. La bolsa de minutos no desaparece. Al contrario se exigirá 1785 minutos (765 Apertura y 1020 Clausura).

El libro de pase consta de dos etapas: La primera etapa: desde 15 de diciembre hasta el 8 de marzo. La segunda etapa: del 14 de junio al 10 de julio. No habrá lista de buena fe.



Clasificación a Copas Internacionales:

* Copa Libertadores 2023: Perú 1 (Campeón), Perú 2 (Subcampeón), Perú 3 (Tercer puesto), Perú 4 (Cuarto puesto) de Liga 1.

* Copa Sudamericana 2023: Perú 1 (5to lugar), Perú 2 (6to lugar), Perú 3 (7mo), Perú 4 (Campeón de la Copa Bicentenario).

Fixture del Clausura por la Liga1 Betsson



Fecha 1 del Clausura 2022

Del 9 al 11 de julio

Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Ayacucho vs Municipal

Cienciano vs César Vallejo

Atlético Grau vs Alianza Lima

Mannucci vs Melgar

ADT vs Carlos Stein

Universitario vs Cantolao

Sport Boys vs UTC

Binacional vs San Martín

Alianza Atlético: descansa





Fecha 2 Clausura 2022

Del 15 al 18 de julio

Municipal vs Cienciano

César Vallejo vs ADT

San Martín vs Universitario

Sport Huancayo vs Atlético Grau

Cantolao vs Binacional

Carlos Stein vs Ayacucho FC

Alianza Lima vs Sport Boys

Melgar vs Sporting Cristal

UTC vs Alianza Atlético

Carlos A. Mannucci: descansa

Fecha 3 Clausura 2022

Del 22 al 24 de julio

Ayacucho vs César Vallejo

Alianza Atlético vs Cantolao

Atlético Grau vs UTC

Sport Boys vs San Martín

Mannucci vs Alianza Lima

Melgar vs Sport Huancayo

ADT vs Cienciano

Universitario vs Carlos Stein

Binacional vs Municipal

Sporting Cristal: descansa

Fecha 4 Clausura 2022

Del 26 al 27 de julio

Cantolao vs Atlético Grau

UTC vs Sporting Cristal

Sport Huancayo vs Mannucci

Alianza Lima vs Alianza Atlético

San Martín vs Ayacucho FC

Carlos Stein vs Sport Boys

Municipal vs ADT

Cienciano vs Binacional

César Vallejo vs Universitario

Melgar: Descansa

Fecha 5 Clausura 2022

Del 29 de julio al 1 de agosto

Melgar vs UTC

Alianza Atlético vs Carlos Stein

Ayacucho FC vs Cienciano

Universitario vs Municipal

Mannucci vs Cantolao

Atlético Grau vs San Martín

ADT vs Binacional

Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sport Boys vs César Vallejo

Sport Huancayo: descansa

Fecha 6 Clausura 2022

Del 5 al 8 de agosto

San Martín vs Alianza Atlético

César Vallejo vs Atlético Grau

Cienciano vs Universitario

Alianza Lima vs Melgar

Carlos Stein vs Mannucci

Municipal vs Sport Boys

Cantolao vs Sporting Crista

Binacional vs Ayacucho FC

Sport Huancayo vs ADT

UTC: descansa

Fecha 7 Clausura 2022

Del 12 al 15 de agosto

Ayacucho vs ADT

Sport Huancayo vs UTC

Melgar vs Cantolao

Sporting Cristal vs Carlos Stein

Mannucci vs San Martín

Alianza Atlético vs César Vallejo

Atlético Grau vs Municipal

Sport Boys vs Cienciano

Universitario vs Binacional

Alianza Lima: descansa

Fecha 8 Clausura 2022

Del 19 al 22 de agosto

ADT vs Universitario

UTC vs Ayacucho FC

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Carlos Stein vs Melgar

San Martín vs Sporting Cristal

César Vallejo vs Mannucci

Municipal vs Alianza Atlético

Cienciano vs Atlético Grau

Binacional vs Sport Boys

Cantolao: descansa

Fecha 9 Clausura 2022

Del 26 al 29 de agosto

Sport Boys vs ADT

Universitario vs Ayacucho F.C.

UTC vs Alianza Lima

Sport Huancayo vs Cantolao

Melgar vs San Martín

Sporting Cristal vs César Vallejo

Mannucci vs Municipal

Alianza Atlético vs Cienciano

Atlético Grau vs Binacional

Carlos Stein: Descansa

Fecha 10 Clausura 2022

Del 2 al 5 de agosto

ADT vs Atlético Grau

Ayacucho FC vs Sport Boys

Alianza Lima vs Universitario

Cantolao vs UTC

Carlos Stein vs Sport Huancayo

César Vallejo vs Melgar

Municipal vs Sporting Cristal

Cienciano vs Mannucci

Binacional vs Alianza Atlético

San Martín: descansa

Fecha 11 Clausura 2022

Del 9 al 12 de setiembre

Alianza Atlético vs ADT

Atlético Grau vs Ayacucho FC.

Sport Boys vs Universitario

Alianza Lima vs Cantolao

UTC vs Carlos Stein

Sport Huancayo vs San Martín

Melgar vs Municipal

Sporting Cristal vs Cienciano

Mannucci vs Binacional

César Vallejo: descansa

Fecha 12 Clausura 2022

Del 16 al 19 de setiembre



ADT vs Mannucci

Ayacucho FC. vs Alianza Atlético

Universitario Atlético Grau

Sport Boys vs Cantolao

Carlos Stein vs Alianza Lima

San Martín vs UTC

César Vallejo vs Sport Huancayo

Cienciano vs Melgar

Binacional vs Sporting Cristal

Municipal: Descansa

Fecha 13 Clausura 2022

Del 29 de setiembre al 2 de octubre

Sporting Cristal vs ADT

Mannucci vs Ayacucho FC.

Alianza Atlético vs Universitario

Atlético Grau vs Sport Boys

Cantolao vs Carlos Stein

Alianza Lima vs San Martín

UTC vs César Vallejo

Sport Huancayo vs Municipal

Melgar vs Binacional

Cienciano: descansa

Fecha 14 Clausura 2022

Del 4 al 6 de octubre

ADT vs Melgar

Ayacucho FC. vs Sporting Cristal

Universitario vs Mannucci

Sport Boys vs Alianza Atlético

Atlético Grau vs Carlos Stein

San Martín vs Cantolao

César Vallejo vs Alianza Lima

Municipal vs UTC

Cienciano vs Sport Huancayo

Binacional: descansa



Fecha 15 Clausura 2022

Del 7 al 10 de octubre

Melgar vs Ayacucho FC.

Sporting Cristal vs Universitario

Mannucci vs Sport Boys

Alianza Atlético vs Atlético Grau

Carlos Stein vs San Martín

Cantolao vs César Vallejo

Alianza Lima vs Municipal

UTC vs Cienciano

Sport Huancayo vs Binacional

ADT: descansa

Fecha 16 Clausura 2022

Del 14 al 17 de octubre

ADT vs San Martín

Universitario vs Melgar

Sport Boys vs Sporting Cristal

Atlético Grau vs Mannucci

Alianza Atlético vs Sport Huancayo

César Vallejo vs Carlos Stein

Municipal vs Cantolao

Cienciano vs Alianza Lima

Binacional vs UTC

Ayacucho FC: Descansa