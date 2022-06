Carlos Desio | Fuente: GOL Perú

Este lunes Sport Huancayo empató por 1-1 ante Ayacucho FC por la fecha 17 de la Liga 1 Betsson y, por su parte, Carlos Desio, entrenador del conjunto huancaíno, se refirió a este encuentro que los complica en su objetivo de ganar la Fase 1 del torneo y los aleja de FBC Melgar.

"No pudimos obtener los tres puntos que vinimos a buscar, el partido fue enredado, nos pasó factura la ansiedad de querer meter el gol y eso hizo que fallemos los pase finales", indicó Desio en conferencia de prensa luego del encuentro.

Asimismo, el entrenador agregó: "En un momento empezó a jugar la desesperación, lo pudimos haber ganado como lo pudimos haber perdido, no pudimos concretar las llegadas de riesgo, las tuvimos nosotros y la ansiedad nos pasó factura. Ellos manejaron mejor el medio que nosotros, creo que tuvimos protagonismo a la hora de llegar al arco contrario".

En tanto al objetivo de poder robarle la punta a Melgar, agregó: "Son tres puntos, no hay nada definido todavía, Melgar viene ganando, es un equipo sólido, mientras matemáticamente los números den, uno tiene aspiraciones a pelear, pero sabemos que ellos no están fallando y cuando eso no pasa, es muy difícil".

Sobre el siguiente rival, Desio indicó: "Universitario vendrá con entrenador nuevo, los jugadores querrán mostrarse, será una nueva expectativa para ellos, y nosotros buscaremos hacerlo en casa con nuestra gente, tenemos que buscar ganar, ganar por ganar no nos sirve, sino que tenemos".