Sport Boys tiene una baja por suspensión para la cuarta fecha del Clausura. | Fuente: Club Sport Boys Association

Entre el martes 26 y el miércoles 27 de julio, se llevará a cabo la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022. En el primer día de la jornada, Cantolao recibirá a Atlético Grau (1:00 pm) y UTC a Sporting Cristal (3:15 pm), mientras que Carlos A. Mannucci visita a Sport Huancayo (5:30 pm) y Alianza Atlético a Alianza Lima (8:00 pm).

En el segundo día, se jugarán cinco encuentros: San Martín vs. Ayacucho, Carlos Stein vs. Sport Boys, Municipal vs. ADT, Cienciano vs. Binacional y César Vallejo vs. Universitario de Deportes.

Son, en total, seis los jugadores que no podrán ser considerados por suspensión. Salvo el caso de Hansell Riojas (expulsado por doble amonestacion), los cinco restantes se perderán la fecha por acumulación de tres tarjetas amarillas en el Torneo Clausura.

Además, todos deberán cumplir solo una fecha de sanción, por lo que el fin de semana, por la quinta jornada de esta segunda fase de la Liga1 Betsson 2022, podrán estar a disposición de sus respectivos entrenadores.

Los jugadores suspendidos para la fecha 4 del Torneo Clausura:

Academia Cantolao:

Jesús Castillo

Sport Boys:



Claudio Torrejón

Sport Huancayo:

Víctor Balta

Cienciano:

Hansell Riojas

Carlos Stein:

Josimar Vargas

Binacional:

Carlos Caraza





Liga 1 Betsson: programación de la cuarta fecha del Clausura 2022

MARTES 26 DE JULIO

Cantolao vs. Atlético Grau



Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno -Villa El Salvador (Lima)



UTC vs. Sporting Cristal



Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón -Cajamarca



Sport Huancayo vs. Carlos A. Mannucci



Hora:5:30 p.m.

Estadio: Huancayo



Alianza Lima vs. Alianza Atlético



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Por definir (Lima)



Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Mansiche -Trujillo



MIÉRCOLES 27 DE JULIO

San Martín vs. Ayacucho FC



Hora: 1:00 p.m.

Estadio: por confirmarse



Carlos Stein vs. Sport Boys



Hora:1:00 p.m.

Estadio: Víctor Montoya -Jaén



Municipal vs. ADT



Hora:3:15 p.m.

Estadio: Iván Elías Moreno - Villa El Salvador (Lima)



Cienciano vs. Binacional



Hora:5:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso De La Vega -Cusco



César Vallejo vs. Universitario



Hora:8:00 p.m.

Estadio: Mansiche -Trujillo

Tabla de posiciones del Torneo Clausura