Alianza Lima vs. Universitario. | Fuente: Liga 1

Aún no se define al campeón nacional de la temporada, pero la Liga 1 Betsson ya trabaja con la próxima edición a desarrollarse en 2022. Este viernes se confirmó que ya no habrá la Bolsa de Minutos, los cuales los 18 equipos tenían que cumplir 1020 minutos con jugadores Sub 20.



Sin embargo, se estableció que sí será requisito que los clubes cuenten con 5 jugadores Sub 20 en su plantilla. Este caso también será para los equipos que participen en la Liga 2.

También en la reunión entre la Liga 1 y los clubes se definió que los equipos tendán la posibilidad de contar con 5 extranjeros en lista, los cuales todos pueden jugar en simultáneo.

En tanto, la Copa Bicentenario se desarrollará con 32 equipos: 18 de Liga 1 y 14 de Liga . El certamen se llevará cabo en nueve jornadas desde junio a octubre.

La final del 2021



Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán este fin de semana la primera final de la Liga 1 Betsson. La cita será el domingo 21 de noviembre a partir de las 3 de la tarde (hora peruana). Ambos equipos buscarán obtener el mejor resultado pensando en el choque de definición que se disputará el día 28, también en el Estadio Nacional.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera es el actual campeón del fútbol peruano.





NUESTROS PODCASTS

Según un reciente estudio los no vacunados tienen 20 veces más probabilidades de morir que los vacunados. El Dr. Elmer Huerta nos explica esta y otros datos que revela la ciencia.