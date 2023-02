La cuarta fecha de la Liga 1 está pactada para este fin de semana. | Fuente: Andina

La Liga 1 2023 no ha empezado de la mejor manera, pero en las próximas horas habría novedades respecto a la fecha 4 del torneo que se juega este fin de semana, tras conversaciones con la Federación.

Este martes se llevó a cabo una reunión entre los seis clubes que no participaron de la tercera jornada (entre ellos Alianza Lima y Cienciano) y luego de la conversación con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y otros representantes, el máximo ente del fútbol local emitió un comunicado.

"Los representantes de los clubes de Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Cusco FC y Binacional, se reunieron directivos de la FPF para trabajar y lograr consensos. En esa línea, la FPF saluda que los clubes hayan mostrado disposición para jugar la fecha 4 de la Liga 1 Betsson 2023" remarcaron.

La Liga 1 se pronuncia luego de conversación con seis clubes

El comunicado de parte de la Federación Peruana de Fútbol. | Fuente: FPF

Asimismo, manifestó que los diálogos continuarán entre ambas partes en las próximas horas para llegar a buen puerto.

"Considerando que aún no hay acuerdos concretos, las conversaciones se reanudarán mañana 8 febrero con el ánimo de llegar a posibles soluciones en beneficio de todos", añadieron.

Por último, la FPF indicó que "ha mostrado en reiteradas ocasiones su apertura a mantener el diálogo con los 19 clubes participantes del torneo nacional y su voluntad de llegar a acuerdos que generen la confianza necesaria para el desarrollo del fútbol nacional".

La 'U' y su posición en la Liga 1

De otro lado, Jean Ferrari, administrador de Universitario, fue a la Videna para conversar de manera individual con el presidente de la FPF.

"Nosotros tenemos que hacer planteamientos de solución. Hemos llegado como Universitario. No pretendemos que se paralice el torneo, no pretendemos que haya más walkover, no pretendemos que el fútbol pare", indicó el también exjugador crema.

En tanto, añadió que "nosotros vamos solos, nuestra postura es sólida. Respetamos nuestro contrato y lo vamos a defender, la parte deportiva la respetamos y vamos a jugar".

