Jean Ferrari llegó a la Videna al promediar las 5:30 p.m. | Fuente: Club Universitario

Este martes, seis clubes de la Liga 1 sostuvieron una reunión con directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), entre ellos Agustín Lozano, para intentar llegar a un acuerdo respecto a los derechos de transmisión. Sin embargo, la sorpresa llegó poco después, antes de las 5:30 pm., debido a la presencia de Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes.

El administrador de Universitario llegó hasta las instalaciones de la FPF en la Videna para conversar con Agustín Lozano. Lo hizo de manera individual y no como parte del colectivo.

"Nosotros tenemos que hacer planteamientos de solución. Hemos llegando como Universitario. No pretendemos que se paralice el torneo, no pretendemos que haya más walkover, no pretendemos que el fútbol pare. Al contrario; el fútbol debe seguir y tenemos que buscar alternativas de solución", sostuvo Ferrari.

Jean Ferrari llegó a la Videna. | Fuente: RPP Noticias

Asimismo, mencionó que "hay apertura de parte de la FPF, han aceptado el siguiente paso. Ahora estoy avanzando para tener esa cerrar esa proxima reunión, con esa posibilidad importante para darle solución".

De otro lado, el también exjugador de la 'U' agregó que "nosotros vamos solos, nuestra postura es sólida. Respetamos nuestro contrato y lo vamos a defender, la parte deportiva la respetamos y vamos a jugar".

Reunión entre clubes de la Liga 1 con Agustín Lozano

En la Videna se buscó avanzar en la solución de la controversia de los derechos televisivos y el accidentado inicio de la Liga 1 Betsson 2023, que tuvo seis walkover. Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, habló en los exteriores luego de la conversación que se dio con el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

"Tendremos otra reunión este miércoles a las 3:00 p.m. en la que vamos a poder aterrizar puntos. Pido paciencia. Hemos tenido una primera reunión para establecer puntos de vista y posiciones. Lo saludable es que hemos tenido diálogo con miembros de junta directiva, Lozano y los clubes. Para no adelantar resultados tenemos que esperar día de mañana. Pido tolerancia", sostuvo.

"El solo hecho de ver diferentes puntos de vista y buscar mejor solución es saludable. Se vienen análisis reales, de otras especialidades, otros profesionales, parte técnica. Hoy existe buena conversación, puntos de vista, queremos ver como los juntamos", remarcó el directivo del 'Papá'.

