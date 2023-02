Juan Reynoso es entrenador de la Selección Peruana desde el 2022. | Fuente: Selección Peruana

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, confirmó que este fin de semana se iniciará la Liga 1 2023, después de una reunión con el entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.

En esa línea, Juan Reynoso se mostró satisfecho por el arranque del Torneo Apertura desde la fecha 3 a pesar que la medida lleva que los partidos se disputen a puertas cerradas en medio medio de la crisis social que se vive en el Perú.

"Lo más que tenemos que ponderar es la apertura del Gobierno, el tratar a través del deporte normalizar el buen desenvolvimiento del país, eso es lo que tenemos que ponderar", señaló el DT de la bicolor que agregó que "poco a poco normalizando el día a día de todos, porque todos somos importantes".

Reynoso también explicó los detalles de la reunión en la PCM (Presidencia de Consejo de Ministros). "Uno de los puntos que se tocó fue como el no jugar nos puede afectar, y cada fecha que no se juegue van hacer minutos menos de cara a la competencia del ideal que tenemos que tener como minutos trabajados. Esa apertura del Gobierno de escuchar y entender, la verdad ha sido bueno".

Todos ganaron, según Juan Reynoso

"Más allá que algunos puedan plantear que ganó la federación, a todos los que nos gusta el fútbol, todo el país en general, el empezar a normalizar las situaciones, seguro vamos a volver..." sostuvo sobre la disputa legal entre la FPF y el Consorcio Perú por los derechos de televisión.

"Todos quieren a jugar, no hay ninguno y lo han expresado cada quien desde sus clubes sea o no que pueda ser transmitido por A o B escenario, todos van a estar contentos. Es una preocupación que teníamos todos, no solo los jugadores, el cuepro técnico, la prensa en general y buenos se ha llegado a buen puerto y ojalá enfoquemos esta noticia sobre mejores escenarios", culminó.





Juan Reynoso sobre el inicio del fútbol peruano este fin de semana. | Fuente: RPP Noticias

Liga 1 Betsson 2023

Fecha 3 - Torneo Apertura

Viernes 3 de febrero

3:30 p.m. Cusco FC vs. Sport Huancayo –Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de febrero

11:00 a.m. Sport Boys vs. Unión Comercio – Alberto Gallardo

1:00 p.m. Atlético Grau vs. FBC Melgar – Municipal de Bernal

3:30 p.m. Universitario vs. A. Cantolao – Estadio Monumental

3:30 p.m. UTC vs. Cienciano – Héroes de San Ramón

7:00 p.m. D. Garcilaso vs. D. Binacional – Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 5 de febrero

11:00 a.m. D. Municipal vs. C. A. Mannucci – Iván Elías Moreno

3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Lima – Estadio Nacional

Lunes 6 de febrero

3:30 p.m. César Vallejo vs. A. Atlético – Estadio Mansiche





